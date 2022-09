9 khách sạn sang trọng nằm giữa lòng sa mạc

The Outpost Al Barari, Mesaieed, Qatar: Được bao quanh bởi những cồn cát, The Outpost có 21 nơi nghỉ bằng gỗ, có hồ bơi riêng được thiết kế sang trọng. Khu nghỉ dưỡng chú trọng đến việc đem lại cho du khách trải nghiệm vừa trở về với thiên nhiên vừa tận hưởng tiện nghi thoải mái. Ảnh: The Outpost Al Barari.