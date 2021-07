9 huyện, thị và thành phố ở An Giang áp dụng Chỉ thị 16

Sau 5 ngày áp dụng Chỉ thị 15 trên phạm vi toàn tỉnh, UBND tỉnh An Giang quyết định giãn cách xã hội ở mức cao hơn tại 2 thành phố và 7 huyện, thị xã.

Theo quyết định do Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình ký, từ ngày 15 đến 25/7, địa phương này cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 tại TP Long Xuyên, TP Châu Đốc, thị xã Tân Châu và các huyện Châu Thành, Châu Phú, Tịnh Biên, An Phú, Phú Tân, Chợ Mới.

Hai thành phố và 7 huyện, thị xã trên sẽ giãn cách theo phương châm gia đình cách ly với gia đình, khóm/ấp, xã/phường/thị trấn, huyện/thị xã/thành phố cách ly với nhau.

Phân xưởng, nhà máy sản xuất phải bảo đảm khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo quy định.

Tài xế chở hàng hóa vào An Giang phải có giấy xét nghiệm âm tính nCoV. Ảnh: Đức Hậu.

UBND tỉnh An Giang yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu; làm việc tại cơ quan, đơn vị Nhà nước, lực lượng vũ trang, làm việc tại doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ.

Trường hợp ra khỏi nhà phải mang khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2 m khi giao tiếp, không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và nơi công cộng…

Các địa phương áp dụng Chỉ thị 16 dừng hoạt động vận chuyển hành khách công cộng; dừng tất cả các loại hình vui chơi, giải trí, kinh doanh, dịch vụ không thiết yếu… Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải khát chỉ được phục vụ mang về, không phục vụ tại chỗ; đảm bảo khoảng cách 2 m khi tiếp xúc.

Trước đó, UBND tỉnh An Giang áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15 trên phạm vi toàn tỉnh trong 15 ngày, từ 0h 11/7.