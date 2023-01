9 gương mặt âm nhạc mới tiếp quản năm 2023

Trước khi ký hợp đồng với Def Jam vào năm 2022, Coco Jones nổi tiếng nhờ Disney Channel. Cô đóng vai chính trong bộ phim nổi tiếng Let It Shine. Trong khi sự nghiệp diễn xuất của cô vẫn được công chúng đón nhận, sản phẩm âm nhạc đầu tay What I Don't Tell You của cô cũng đạt được sự chú ý tương đương. Tài năng của cô trong âm nhạc là điều mà người hâm mộ muốn nhìn thấy nhiều hơn trong tương lai. Ảnh: Black American Web.