9 đồ uống buổi sáng giúp giảm cân nhanh chóng

Một số đồ uống như trà xanh và cà phê giúp hỗ trợ giảm cân bằng cách cải thiện quá trình trao đổi chất.

Khi được sử dụng cùng với những thay đổi trong lối sống lành mạnh, một số loại đồ uống có hiệu quả hơn trong việc thúc đẩy giảm cân. Ảnh: V&V Supremo.

Theo Healthline, trà xanh, cà phê và những đồ uống giàu protein được chứng minh là giúp tăng cường trao đổi chất, thúc đẩy cảm giác no và giảm cảm giác đói.

Nếu bạn đang tìm cách đốt cháy chất béo kịp thời, việc biến thói quen ăn uống lành mạnh thành lối sống chính là chìa khóa.

Trà xanh

Theo Eat This Not That, trà xanh có thể tăng tốc quá trình trao đổi chất, điều này rất quan trọng nếu bạn đang muốn giảm cân.

Ngoài ra, trà xanh chứa catechin, là chất chống oxy hóa được chứng minh là có hiệu quả trong việc đốt cháy chất béo.

Chuyên gia dinh dưỡng Lisa Young cho biết nhiều nghiên cứu chỉ ra chiết xuất trà xanh, về cơ bản là catechin đậm đặc được chứng minh là giúp giảm cân và giảm tỷ lệ mỡ trong cơ thể.

Latte trà xanh

Latte trà xanh được chứng minh là có tác dụng thúc đẩy quá trình đốt cháy chất béo.

Bắt đầu buổi sáng với thức uống này sẽ cung cấp cho bạn chất chống oxy hóa và tăng cảm giác no trong vài giờ. Nó chỉ có 20 calo, phù hợp để bạn kết hợp với một món ăn sáng nhẹ.

Theo Eat This Not That, latte trà xanh được chứng minh là giúp tăng cường đốt cháy chất béo do tập thể dục. Điều này truyền cảm hứng cho bạn vận động cơ thể nhiều hơn.

Nước ấm với chanh

Chanh có rất nhiều lợi ích nhờ hàm lượng chất chống oxy hóa và chất xơ pectin. Chất xơ pectin trong chanh là chất xơ hòa tan thường được tìm thấy nhiều nhất trong trái cây và rau quả.

Thức uống này rất tốt cho việc giảm cân vì nó bổ sung nhiều chất tốt cho sức khỏe, không chứa calo và giúp loại bỏ độc tố trong cơ thể.

Nước ấm với chanh tốt cho việc giảm cân vì không chứa calo, giúp loại bỏ độc tố trong cơ thể. Ảnh: Shutterstock.

Sữa nghệ

Uống đồ ngọt buổi sáng khiến bạn tăng cân, nhưng việc nhấm nháp sữa nghệ nhẹ nhàng, hơi ngọt này giúp đẩy lùi cảm giác thèm ăn chỉ với 40 calo.

Đồ uống này có nghệ, quế và gừng, ba loại gia vị rất mạnh giúp chống viêm. Ngoài ra, quế giúp bạn đẩy lùi cảm giác thèm đường bằng cách điều chỉnh lượng đường trong máu.

Ngoài ra, tâm trạng bình tĩnh và lượng đường trong máu ổn định sẽ giúp bạn có một ngày mới sảng khoái hơn.

Trà gừng

Nếu bạn là người thích uống trà, trà gừng là một trong những thức uống buổi sáng tốt nhất để giảm cân nhanh chóng.

Loại đồ uống ấm áp, dễ chịu này giúp làm dịu cơn đau dạ dày và không chứa bất kỳ calo nào.

Một nghiên cứu được thực hiện về tác dụng của trà gừng đối với cơ thể cho thấy gừng làm giảm trọng lượng cơ thể, tỷ lệ eo, hông, thúc đẩy cảm giác no, giảm cảm giác thèm ăn và tăng cường trao đổi chất.

Nước dưa chuột và bạc hà

Một ly nước bạc hà dưa chuột giúp bạn giảm cân và giữ cho cơ thể đủ nước.

Chuyên gia dinh dưỡng Lisa Young giải thích: "Uống nước bạc hà và dưa chuột có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe, hai trong số đó là hỗ trợ giảm cân và cải thiện tiêu hóa".

Nước cỏ cà ri

Nước cỏ cà ri giúp bạn giảm cân bằng cách ngăn chặn sự thèm ăn và tăng cảm giác no. Một nghiên cứu tiết lộ chất xơ trong cỏ cà ri sẽ thúc đẩy cảm giác no và giảm lượng calo.

Nếu bạn muốn làm nước cỏ cà ri, hãy thử ngâm 1-2 thìa hạt cỏ cà ri trong nước qua đêm. Nó thường được nhấm nháp vào buổi sáng khi bụng đói.

Nước cỏ cà ri giúp bạn giảm cân bằng cách ngăn chặn sự thèm ăn. Ảnh: Times of India.

Cà phê

Cà phê được mọi người trên khắp thế giới sử dụng để tăng mức năng lượng và cải thiện tâm trạng.

Theo Healthline, cà phê có thể làm giảm năng lượng nạp vào và tăng cường trao đổi chất, điều này giúp bạn giảm cân.

Miễn là bạn uống cà phê đen, bạn sẽ không nạp vào cơ thể lượng calo và giúp giảm cân nhanh hơn.

Một nghiên cứu cho thấy những người uống cà phê chứa caffeine tiêu thụ ít calo hơn đáng kể so với những người uống ít caffeine hoặc không uống caffeine.

Nước chanh gừng mâm xôi

Nước chanh gừng mâm xôi giúp bạn đẩy lùi mọi cảm giác thèm ăn không lành mạnh và ngăn bạn nhầm giữa cảm giác đói với cảm giác khát.

Loại đồ uống này sẽ ngăn chặn việc tiêu thụ quá nhiều calo làm tăng cân, chống lại natri cũng như bọng mắt và đầy hơi do bất kỳ món mặn hoặc đường nào gây ra, giúp giải phóng lượng nước dư thừa trong các mô để giảm cân nhanh chóng.

Gừng, chanh, bạc hà và quả mâm xôi chứa nhiều chất chống oxy hóa giúp chống lại chứng viêm mạn tính đã được chứng minh là có tác dụng kích thích tăng cân.

Chất phytochemical C3G trong quả mâm xôi làm tăng sản xuất cả adiponectin (giúp tăng cường chuyển hóa chất béo) và leptin (giúp ngăn chặn sự thèm ăn), hỗ trợ giảm cân.