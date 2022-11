9 điều tuyệt vời khi bạn độc thân

Nhiều người cho rằng độc thân là biểu hiện của cuộc sống không trọn vẹn, thậm chí khổ sở. Tuy nhiên, sẽ chẳng làm sao nếu bạn “lẻ bóng”.

Sống một mình thực tế không tệ như nhiều người nghĩ.

Một nghiên cứu công bố trên Tạp chí Tâm lý Xã hội châu Âu (European Journal of Social Psychology) vào năm 2008 cho biết những người sống một mình thường bị nhiều người đánh giá là không hạnh phúc.

Song, thực tế cho thấy đây hoàn toàn là một định kiến sai lầm. Thực tế, mức độ hài lòng trong cuộc sống của nhóm người không yêu đương hay lập gia đình không hề kém so với những người đang ở trong một mối quan hệ.

Thậm chí, việc không có người yêu lại sở hữu nhiều lợi ích đáng kể. Dưới đây, TIME liệt kê 9 điều tích cực khi sống độc thân theo nhận định của nhiều chuyên gia.

Tâm trí nhẹ nhõm

Susan Winter, chuyên gia tình yêu, cho hay các mối quan hệ thường khá “tốn kém” về mặt tinh thần.

Sự thân mật và kết đôi chiếm dụng suy nghĩ của chúng ta.

Khi yêu đương, nhiều người khó tránh được việc lo lắng về người yêu của mình. Đôi khi, họ còn có xu hướng “nhai lại” các cuộc cãi vã dù nhỏ nhất.

Hành động đầy căng thẳng này khiến họ không thể tận hưởng hạnh phúc một cách trọn vẹn được.

Sự bất hòa về mặt cảm xúc ngăn chúng ta khỏi việc sống cho hiện tại. Theo đó, bạn dễ dàng trở nên kiệt sức.

Ngược lại, sống một mình lại là một quyết định hữu ích. Lựa chọn này giúp loại bỏ sự hỗn loạn để nhường chỗ cho những suy nghĩ hay ước mơ tích cực được giải phóng và phát triển, Winter bổ sung.

.

Đón nhận cuộc sống cởi mở hơn

Nhiều chuyên gia nhận định rằng sống độc thân có thể khiến bạn trở nên dũng cảm hơn khi đối mặt với khó khăn.

Niloo Dardashti, nhà tâm lý học tại Mỹ, cho biết: “Khi ở một mình, bạn trở nên trách nhiệm hơn”.

Thoát khỏi ràng buộc khi kết đôi đồng nghĩa với việc bạn hoàn toàn độc lập với cuộc đời. Như vậy, không ai có thể cản trở bạn theo đuổi những tham vọng riêng của mình.

Thêm vào đó, bạn sẽ có xu hướng sẵn sàng chấp nhận rủi ro và các bất ngờ khác trong cuộc sống hơn.

Tìm lại bản thân

Tiến sĩ Dardashti cho hay nhiều người thừa nhận mất đi bản ngã của mình khi ở trong một mối quan hệ.

Bà giải thích rằng trường hợp này bắt nguồn từ việc họ ngừng làm việc một cách độc lập.

Khi chấp nhận ở bên một người, thời gian bạn dành cho việc phát triển cá nhân bị giảm đi.

Trong khi đó, sống độc thân tạo cho bạn cơ hội thấu hiểu cũng như tìm tòi sâu hơn về nội tâm của mình.

Lời phàn nàn phổ biến mà Dardashti nghe được từ những thân chủ đang yêu của mình là họ thường xuyên giảm khả năng sáng tạo. Ngược lại, khi ở một mình, sức sáng tạo của họ dồi dào hơn.

Song, điều này không có nghĩa là bạn không thể vừa yêu đương, vừa phát triển được các khía cạnh khác của mình, chỉ là bạn sẽ cần cố gắng hơn để cân bằng tình yêu và mối quan tâm cá nhân.

Xác định được đam mê

Tiến sĩ Jenny Taitz, nhà tâm lý học lâm sàng và tác giả của cuốn sách How to Be Single and Happy (tạm dịch: Độc thân và Hạnh phúc), xem độc thân là cơ hội để mỗi người tìm ra “sứ mệnh” của riêng mình.

Khi không ở trong một mối quan hệ, bạn sẽ có thêm thời gian để tìm hiểu những điều thực sự quan trọng trong cuộc sống.

Đây cũng chính là cơ hội để bạn cân chỉnh tâm trạng và suy ngẫm về trải nghiệm từ những mối quan hệ trước.

Khi không thuộc về ai cũng là thời điểm hoàn hảo để bạn tự đánh giá lại mình là ai và bạn muốn đạt được gì trong cuộc đời.

Bạn muốn thực hiện những thay đổi nào? Bạn muốn trau dồi kỹ năng nào? Giờ đây, khi có thêm thời gian và sự tập trung vào một yếu tố nhất quán, bạn sẽ tạo được những thay đổi như mong muốn.

Tận hưởng cuộc sống

Tìm được bạn đời hay lập gia đình không phải lúc nào cũng là lựa chọn tối ưu của mọi người.

Để thực sự trở nên độc thân vui vẻ, Tiến sĩ Taitz khuyên bạn nên luyện tập mindfulness (tỉnh thức) - một hình thức tập trung tâm trí của mình vào khoảnh khắc hiện tại.

Hưởng thụ những gì đang thực sự diễn ra giúp bạn hạnh phúc hơn. Theo đó, bạn hiểu rõ cuộc sống xung quanh để có thể tự tạo ra những gì tốt nhất cho bản thân.

Nếu dành đa số thời gian cho một người khác, bạn có khả năng bỏ lỡ cơ hội trở nên thực sự tỉnh thức.

Độc lập tài chính

Một ưu điểm mà mọi người thường gán cho việc kết đôi là khả năng san sẻ trách nhiệm và gánh nặng kinh tế cùng nhau.

Tuy nhiên, chuyên gia bày tỏ độc thân cũng có thể khuyến khích lối sống tiết kiệm và tạo động lực kiếm tiền.

Thực tế, sống một mình đắt đỏ hơn sống nhiều người.

Vì vậy, bạn sẽ tự thúc đẩy bản thân trở nên mạnh mẽ và tháo vát hơn để trang trải các chi phí sinh hoạt, theo Andrea Syrtash, chuyên gia về các mối quan hệ.

Ưu tiên chăm sóc bản thân

Khi độc thân, bạn cần thiết phải tập trung nhiều hơn vào các khía cạnh quan trọng trong cuộc đời như tập thể dục, xã giao hay theo đuổi các sở thích cá nhân.

Đây là những việc thường xuyên bị bỏ qua khi bạn ở trong một mối quan hệ.

Một khi thoát khỏi ràng buộc với một ai đó, bạn sẽ không còn bị phân tâm khỏi việc săn sóc bản thân cùng phát triển tài năng cá nhân.

Thoải mái ở một mình

Độc thân không đồng nghĩa với cô độc.

Các chuyên gia cho rằng chúng ta thực sự có thể quen thuộc và trân trọng khoảng thời gian được ở một mình hơn.

Tận hưởng và vui vẻ khi tự làm mọi thứ có khả năng giải phóng chúng ta khỏi ham muốn phải liên tục theo đuổi người khác.

Khi thích nghi với việc "lẻ bóng", bạn trở nên cẩn trọng hơn khi lựa chọn nửa kia còn mình.

Bạn sẽ hướng đến những người có khả năng đóng góp cũng như cải thiện cuộc sống của cả hai.

Tự tin hơn

Khi thoát khỏi mối quan hệ với ai đó, bạn sẽ hướng tới soi chiếu bản thân và khai thác sức mạnh nội tâm nhiều hơn trước.

Việc này dần dà giúp sản sinh sự tự tin một cách tự nhiên.

Bạn khó gặp được điều tương tự khi đã kết đôi vì tâm trí sẽ luôn tồn tại một bóng hình khác ngoài bản thân.

Khả năng tự nhận thức khi sống độc thân sẽ giúp chúng ta đi xa hơn trong mọi mối quan hệ không chỉ yêu đương.