9 cuốn sách về đất nước Colombia

6. There Are No Dead Here: A Story of Murder and Denial in Colombia (Maria McFarland Sánchez-Moreno): Cuốn sách của Sánchez-Moreno tập trung vấn đề tội phạm ma túy nhức nhối sau cái chết của ông trùm khét tiếng Pablo Escobar tại quốc gia Nam Mỹ. Câu chuyện tác giả kể xoay quanh số phận khắc nghiệt của ba người đàn ông: một nhà hoạt động nhân quyền, một công tố viên và một nhà báo. Ảnh: Amazon.