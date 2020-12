9 cuộc chia tay của nghệ sĩ trong năm 2020

Tài tử Timothee Chalamet và người mẫu Lily-Rose Depp từng được truyền thông ủng hộ vì ngoại hình, danh tiếng tương đồng. Hai ngôi sao hẹn hò từ năm 2018. Sau khi yêu, họ nhiều lần được bắt gặp tình tứ ở New York, Italy. Song, US Weekly đưa tin đôi tình nhân đã chính thức chia tay trong hòa bình. Trong cuộc phỏng vấn với GQ, sao phim Call Me by Your Name từng nói tiếc nuối khi để mất con gái Johnny Depp.