9 chương trình thực tế đáng xem trong kỳ giãn cách

Tận hưởng các chương trình hay trong thời gian giãn cách là một hoạt động giải trí hiệu quả.

Tận hưởng các chương trình hay trong thời gian giãn cách là một hoạt động giải trí hiệu quả.

Chương trình thực tế là một món ăn tinh thần sau những giây phút căng thẳng. Ngày nay, nội dung của các chương trình ngày càng mới mẻ và độc đáo, nhận được sự "săn đón" từ nhiều khán giả với nhiều độ tuổi khác nhau.

Dưới đây là một số chương trình thực tế Zing giới thiệu đến bạn trong kỳ giãn cách này.





Chương trình thực tế của Mỹ





The Circle

Năm phát hành: 2020 Thời lượng: 26 tập



Nội dung

Những người tham gia sẽ "cách ly xã hội" bên trong phòng riêng hoặc một tòa nhà chung cư. Họ chỉ có thể giao tiếp với những người khác thông qua một ứng dụng của chương trình.

Họ sẽ được yêu cầu đánh giá lẫn nhau, những người được bình chọn cao nhất, có sức ảnh hưởng sẽ tạo nên an toàn còn những người kém sức hút dần bị loại khỏi cuộc chơi.

Lý do nên xem

Khám phá thêm nhiều điều thú vị trong cuộc sống khi phải thực hiện cách ly.

Nhiều tình tiết thú vị, hài hước nhưng không kém phần gây cấn.

_____



Bling Empire

Năm phát hành: 2021 Thời lượng: 8 tập

Nội dung

Phô bày cuộc sống giàu có, xa hoa của những người siêu giàu gốc Châu Á đang sinh sống tại Mỹ. Người xem sẽ bị choáng ngợp bởi những thú vui và văn hóa ứng xử của nhóm “rich kid” này.

Lý do nên xem

Luôn nằm trong top 10 những chương trình thực tế đáng xem của Netflix

Yếu tố văn hóa Á Đông được nhấn mạnh trong chương trình.

_____



Queer Eye

Năm phát hành: 2018 Thời lượng: 8 mùa

Nội dung

5 chuyên gia là người của cộng động LGBTQ+ với 5 lĩnh vực khác nhau sẽ đưa ra những khía cạnh khác nhau, chia sẻ phong cách sống của mình về những vấn đề xã hội.

Lý do nên xem

Lan tỏa thông điệp tự tin là chính mình đến cộng đồng LGBTQ+.

Lối dẫn dắt, chia sẻ của các chuyên gia hài hước và duyên dáng.

_____





Chương trình truyền hình của Hàn Quốc





The Its Know

Năm phát hành: 1992

Nội dung

Đây không phải một chương trình giải trí, The Its Know đào lại những vụ án cũ và đưa ra những thông tin, bằng chứng (có thể chưa từng được công bố) xác thực để đến gần hơn với sự thật. Họ kêu gọi những người liên quan đến các vụ án chia sẻ các thông tin, bằng chứng.

Lý do nên xem

Một trong những chương trình thực tế có tuổi đời lâu nhất của Hàn Quốc.

Nguồn thông tin đáng tin cậy giúp chúng ta biết thêm nhiều tình tiết của các vụ bê bối của xứ sở kim chi.

_____





I Live Alone

Năm phát hành: 2013 Thời lượng: 100 phút/tập

Nội dung

Chương trình ghi lại những thước phim chân thật nhất về cuộc sống một mình của các bạn trẻ, thậm chí là những ngôi sao nổi tiếng ở Hàn Quốc. Những niềm vui trong cuộc sống và cả những khó khăn khi sống một mình đều được họ chia sẻ cụ thể.

Lý do nên xem

Biết thêm được những “góc khuất” trong cuộc sống thường ngày, đằng sau sự hào nhoáng của các nghệ sĩ.

Giúp các bạn trẻ chuẩn bị tinh thần trước khi bắt đầu cuộc sống tự lập của mình.

_____





Wheeled Restaurant

Năm phát hành: 2018 Thời lượng: 4 mùa

Nội dung

Chương trình yêu cầu các khách mời phải đi đến những đất nước khác nhau để mở một nhà hàng xe tải. Điều đặc biệt là người tham gia không chỉ chế biến các món ăn truyền thống của Hàn Quốc mà còn phải thực hiện được cả những món ăn đặc trưng của các quốc gia đi qua.

Lý do nên xem

Hiểu thêm nhiều điều về văn hóa ẩm thực trên thế giới, đặc biệt là food truck.

Người xem sẽ sưu tầm thêm được nhiều công thức về các món ăn của các nước khác nhau.

_____





Chương trình thực tế của Trung Quốc





Hướng về cuộc sống

Năm phát hành: 2017 Thời lượng: 5 phần

Nội dung

Chương trình xoay quanh những sinh hoạt hàng ngày của các khách mời - những nghệ sĩ nổi tiếng khi rời xa thành phố, ánh đèn sân khấu. Trong chương trình, các thí sinh sẽ phải cùng nhau trở về vùng nông thôn, tự lực cánh sinh, tự cung tự cấp. Họ phải học cách sống đơn giản, hòa mình vào thiên nhiên.

Lý do nên xem

Các cảnh quanh tại nông thôn mang đến cho người xem cảm giác gần gũi, thoải mái.

Tận hưởng cảnh sắc thiên nhiên dân dã ở các vùng quê Trung Quốc.

_____





Sáng tạo doanh

Năm phát hành: 2018 Thời lượng: 4 mùa

Nội dung

Chương trình sống được mua bản quyền từ Produce 101 của Hàn Quốc. Trong suốt quá trình tham gia chương trình, các thí sinh cùng nhau tập luyện và trải qua các thử thách. Cuối cùng, sẽ chọn ra những thực tập sinh xuất sắc, tạo thành một nhóm nhạc để debut chính thức.

Lý do nên xem

Dàn cố vấn chương trình chất lượng.

Không chỉ quy tụ các thí sinh tài năng của Trung Quốc, chương trình còn có thí sinh đến từ các nước khác nhau. Tạo nên một bức tranh với nhiều màu sắc văn hóa.

_____





Trốn khỏi mật thất

Năm phát hành: 2018 Thời lượng: 4 phần

Nội dung

Các thành viên tham gia chương trình sẽ tạo thành một đội, cùng hóa giải các bí mật, vượt qua các thử thách với bối cảnh thực tế, tạo nên những tình huống thú vị. Đây là show thực tế đòi hỏi IQ và EQ của người chơi đều cao để có thể vượt qua thử thách chương trình đưa ra.

Lý do nên xem