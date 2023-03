9 cầu thủ rời MU trong năm 2022 giờ ra sao?

Hè 2022, Paul Pogba trở lại khoác áo Juventus theo dạng chuyển nhượng tự do. Phải tới hôm 1/3, tiền vệ sinh năm 1993 mới chơi trận chính thức đầu tiên cho "Bà đầm già" do chấn thương hành hạ. Pogba nhận mức lương rất cao so với mặt bằng chung ở Juventus nói riêng và Serie A nói chung. Một bộ phận CĐV Juventus chỉ trích Pogba khi tiền vệ này từ chối giảm lương trong giai đoạn bị chấn thương.