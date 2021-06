9 bộ phim Thái Lan về LGBTQ+ đáng xem

Until We Meet Again: Kom và Intouch từng là sinh viên đại học tại Bangkok 30 năm trước. Intouch quyết định bước vào cuộc đời của Kom dù biết anh là con trai của mafia. Ban đầu, Kom cố đẩy Intouch ra xa, nhưng cuối cùng anh không thể kháng cự. Tại thời điểm đó đồng tính luyến ái không được xã hội chấp nhận, tuy nhiên Intouch vẫn tiếp tục đấu tranh cho tình yêu của họ, trong khi Kom không thể đối mặt với thử thách và quyết định từ bỏ.