9 bộ phim giúp thay đổi quá trình phá án

The Jinx: The Life and Deaths of Robert Durst (2015): Ban đầu, The Jinx dự tính là bộ phim tiểu sử về cuộc đời Robert Durst - một doanh nhân bất động sản tại New York bị buộc tội giết người. Gã vốn là fan của All Good Things (2010) nên tìm đến đạo diễn Andrew Jarecki nhờ thực hiện tác phẩm. Phim kể về vụ mất tích chưa được giải đáp của vợ Durst là Kathie vào năm 1982, vụ hành quyết nữ nhà văn Susan Berman năm 2000, và cái chết của người hàng xóm Morris Black năm 2001. Durst luôn cho rằng mình vô tội trong mọi vụ án. Song, các nhà làm phim đã phát hiện ra bằng chứng phạm tội của gã khi làm phim. Thậm chí, tay doanh nhân còn vô tình thú tội khi micro chưa tắt. Trước khi tập cuối lên sóng, Durst đã bị bắt giữ.