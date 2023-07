9 bất động sản đắt nhất của người nổi tiếng

Là một trong những ngôi sao bị soi mói nhất, Kylie Jenner cần ngôi nhà riêng tư tuyệt đối. Trải rộng trên 1.394 m2, dinh thự ở Holmby Hills được so sánh với khu nghỉ dưỡng cao cấp vì kích thước lớn của nó. Theo The Richest, Jenner yêu phong cách tối giản nên trang trí không gian sống trị giá 36,5 triệu USD bằng tông màu xám.

Zing News Giải trí giới thiệu cuốn The Rock: Through the Lens: His Life, His Movies, His World khắc họa nhiều khoảnh khắc đặc biệt trong 20 năm qua của diễn viên Dwayne Johnson. Anh hiện là một trong những nam diễn viên được trả lương cao nhất thế giới.