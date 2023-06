9 bãi biển khỏa thân nổi tiếng thế giới

Little Beach, Maui, Hawaii, Mỹ: Nằm trong công viên Makena trên bờ biển phía đông nam của đảo, Little Beach cũng là một bãi biển khỏa thân nổi tiếng. Tại đây, du khách có thể phóng tầm nhìn ra khu bảo tồn biển quốc gia nổi tiếng. Bãi biển rất mát mẻ, thích hợp với nhiều hoạt động như bơi lội, lướt ván, lặn... Ngoài ra, đến Little Beach vào tối chủ nhật, bạn sẽ được thưởng thức màn biểu diễn của những vũ công lửa và các tiết mục giải trí hấp dẫn khác. Ảnh: Shutterstock.