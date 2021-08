8.752 ca mắc Covid-19 trong ngày 11/8

Với 3.960 ca mắc Covid-19 mới, Việt Nam có tổng cộng 8.752 bệnh nhân trong ngày 11/8.

Tính từ 6h đến 18h30 ngày 11/8, Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 3.960 ca dương tính trong nước. Như vậy, trong ngày 11/8, Việt Nam ghi nhận 8.752 ca Covid-19 trong nước.

Họ được ghi nhận tại TP.HCM (3.416), Bình Dương (1.897), Đồng Nai (979), Long An (963), Tây Ninh (263), Đồng Tháp (191), Bà Rịa - Vũng Tàu (181), Tiền Giang (177), Cần Thơ (103), Khánh Hòa (102), Bình Thuận (68), Phú Yên (66), Vĩnh Long (63), Đà Nẵng (56), Hà Nội (40), An Giang (39), Bình Phước (19), Ninh Thuận (19), Sơn La (19), Nghệ An (16), Quảng Ngãi (14), Thanh Hóa (13), Kiên Giang (12), Bình Định (10), Hà Tĩnh (9), Hải Dương (4), Quảng Nam (4), Nam Định (3), Bạc Liêu (2), Cà Mau (1), Lạng Sơn (1), Quảng Trị (1), Thừa Thiên - Huế (1). Trong đó, 1.786 ca tại cộng đồng.





Chiều 11/8, Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 thông báo thêm 342 ca tử vong (4146-4487) tại TP.HCM (261), Cần Thơ (24), Bình Dương (22), Đồng Nai (11), Đồng Tháp (10), Long An (10), Tiền Giang (2), Đà Nẵng (1), Bà Rịa - Vũng Tàu (1).

Hiện, Việt Nam có 234.520 ca nhiễm trong nước. Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước tính từ 27/4 đến nay là 232.950, trong đó, 82.380 bệnh nhân đã được công bố khỏi Covid-19.

So với ngày 10/8, số ca mắc mới trong vòng 24 giờ tăng 381 trường hợp. Trong đó, lượng F0 mới trong ngày của TP.HCM giảm 540 ca, Bình Dương tăng 572 ca, Đồng Nai tăng 247 ca, Long An tăng 73 ca.

Ngoài ra, chùm lây nhiễm tại Hà Nội giảm 21 trường hợp so với ghi nhận của ngày 10/8. Các địa phương như Đà Nẵng, Vĩnh Long, Bình Thuận, Phú Yên…, tiếp tục có thêm trên dưới 50 ca mắc trong một ngày. Quảng Bình, Nam Định, Cà Mau…, phát hiện dưới 5 F0 mới sau 24 giờ.

2/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước: Quảng Ninh, Bắc Kạn.

10 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Lào Cai, Ninh Bình, Kon Tum, Hà Giang, Lai Châu, Tuyên Quang, Quảng Trị, Yên Bái, Thái Bình, Bắc Giang.

Quán triệt sự linh hoạt trong thực hiện mục tiêu kép, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh trước mắt, Chính phủ xác định phòng, chống dịch Covid-19 là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách nhất hiện nay.

Chiến lược vaccine Covid-19 đang được các địa phương đẩy nhanh. Tính đến ngày 11/8, Việt Nam đã tiếp nhận hơn 19 triệu liều vaccine Covid-19 và phân bổ 18 đợt cho các tỉnh, thành trên cả nước.

Bên cạnh đó, mục tiêu giảm tỷ lệ tử vong và số ca F0 vẫn là nhiệm vụ hàng đầu của ngành y tế cả nước. Theo PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, việc quan trọng nhất trong điều trị Covid-19 là phân loại bệnh nhân. F0 thuộc tầng nào sẽ có những phương án, phác độ điều trị tương xứng.