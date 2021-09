8.530 người mắc Covid-19 trong ngày 24/9, TP.HCM giảm 1.266 ca

Các tỉnh, thành có số ca mới dẫn đầu bao gồm: TP.HCM (3.786), Bình Dương (2.978), Đồng Nai (803).

Tổng số ca mắc mới trong ngày là 8.530, ghi nhận tại 34 tỉnh, thành phố. Trong đó, 4.068 trường hợp phát hiện tại cộng đồng.

Số bệnh nhân tử vong là 203, trong đó, TP.HCM có 140 trường hợp.

Trong 24 giờ qua, 593.903 liều vaccine phòng Covid-19 đã được tiêm.





Ca mắc Covid-19 ở TP.HCM giảm mạnh

10 tỉnh, thành phố có số ca mắc Covid-19 nhiều nhất trong ngày 24/9 Nguồn: Bộ Y tế Nhãn TP.HCM Bình Dương Đồng Nai Kiên Giang Long An Tiền Giang An Giang Cần Thơ Tây Ninh Đồng Tháp Đắk Lắk Tỉnh, thành Ca mắc 3786 2978 803 203 194 112 90 57 53 40 33

Tính từ 17h ngày 23/9 đến 17h ngày 24/9, Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 8.537 ca mắc mới, trong đó 7 trường hợp nhập cảnh và 8.530 F0 ghi nhận trong nước (giảm 935 ca so với ngày trước đó).

Các ca bệnh ghi nhận tại 34 tỉnh, thành phố (trong đó, 4.068 ca trong cộng đồng).

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: TP.HCM (-1.266), Tây Ninh (-33), Đắk Nông (-29).





Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Bình Dương (214), Tiền Giang (45), Đồng Nai (43). Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua: 9.894 ca/ngày.





Từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 736.972 ca nhiễm, đứng thứ 46/222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 155/222 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 7.489 ca nhiễm).

Trong đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4), số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 732.492 ca, trong đó, 500.680 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

16/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước: Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình, Yên Bái, Hà Giang, Thái Nguyên, Điện Biên, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Phú Thọ, Ninh Bình, Nam Định, Bắc Giang, Thái Bình, Lạng Sơn.

5 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Quảng Ninh, Lào Cai, Hà Tĩnh, Kon Tum, Hải Dương. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP.HCM (362.493), Bình Dương (193.235), Đồng Nai (43.925), Long An (31.425), Tiền Giang (13.643).

Tình hình điều trị

Trong ngày, Bộ Y tế công bố 12.371 F0 khỏi bệnh, nâng tổng số bệnh nhân Covid-19 được điều trị khỏi lên 505.859 người.

Theo thống kê sơ bộ, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 4.873 ca, trong đó, 2.946 người thở oxy, 1.016 ca thở oxy dòng cao HFNC, 125 người thở oxy không xâm lấn, 31 F0 được can thiệp ECMO.

Tổng hợp số liệu tử vong do các Sở Y tế công bố trên cdc.kcb.vn ghi nhận 203 ca tử vong tại TP.HCM (140), Bình Dương (30), Đồng Nai (15), Long An (7), Cần Thơ (3), An Giang (2), Trà Vinh (1), Đà Nẵng (1), Kiên Giang (1), Bến Tre (1), Bạc Liêu (1), Thanh Hóa (1).

Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 226 ca. Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 18.220 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4 điểm phần trăm so với tỷ lệ trên thế giới (2,1%).

Trong 24 giờ qua, ngành y tế đã thực hiện 176.138 xét nghiệm cho 422.688 lượt người. Số lượng xét nghiệm từ 27/4 đến nay đã thực hiện là 17.615.727 mẫu cho 50.727.067 lượt người.

Trong ngày 23/9 có 593.903 liều vaccine Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 36.793.910 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 29.534.498 liều, tiêm mũi 2 là 7.259.412 liều.





Ngày 24/9, Công ty TNHH MTV Vaccine và Sinh phẩm số 1 (VABIOTECH) tuyên bố gia công, sản xuất thành công lô vaccine phòng Covid-19 Sputnik V (Gam-COVID-Vac) đầu tiên tại Việt Nam. Theo kế hoạch, vaccine Sputnik V do VABIOTECH gia công sẽ được sử dụng trong Chương trình tiêm chủng toàn dân.