850.000 ôtô qua làn thu phí ETC ở TP.HCM sau 1 tuần triển khai

Thống kê có hơn 206.000 ôtô vẫn thu phí thủ công, 2.000 ôtô không đủ điều kiện chạy vào làn ETC tại 3 trạm ở TP.HCM sau một tuần cả nước triển khai thu phí không dừng.

Sau một tuần triển khai thu phí không dừng ETC (từ 1/8 đến 8/8), 3 trạm An Sương - An Lạc, xa lộ Hà Nội, cầu Phú Mỹ ghi nhận gần 850.000 lượt ôtô lưu thông qua.

Trong số đó có hơn 642.000 lượt xe sử dụng dịch vụ thu phí không dừng, tương đương 75,6%; hơn 206.994 lượt xe vẫn thu phí thủ công, chiếm 24,4%.

Trong báo cáo của Sở Giao thông Vận tải TP.HCM (GTVT) gửi Bộ GTVT và UBND TP.HCM, Sở cho biết tỷ lệ thu phí ETC tăng cao so với thời điểm trước khi triển khai. Trạm An Sương - An Lạc đạt 73,6% (tăng 19%), trạm xa lộ Hà Nội đạt 85,7% (tăng 18,5%), trạm cầu Phú Mỹ đạt 78,8% (tăng 13,5%).

Tỷ lệ thu phí thủ công giảm mạnh so với thời điểm trước khi triển khai. Trạm An Sương - An Lạc còn 26,4% (giảm 19%), trạm xa lộ Hà Nội còn 14,3% (giảm 18,5%), trạm cầu Phú Mỹ còn 21,2% (giảm 13,5%).

Còn hơn 200.000 xe thu phí thủ công qua trạm sau 1 tuần triển khai thu phí ETC ở TP.HCM. Ảnh: Quỳnh Danh.

Về hoạt động, Sở GTVT TP.HCM cho biết tại 2 trạm thu phí xa lộ Hà Nội và cầu Phú Mỹ diễn ra bình thường. Riêng trạm thu phí An Sương - An Lạc, trong 2 ngày đầu triển khai đã xảy ra ùn ứ giao thông, có thời điểm dòng xe chờ vào làn thu phí hỗn hợp kéo dài khoảng 3 km.

Bình quân mỗi ngày, trạm thu phí An Sương - An Lạc có khoảng 1.600 xe gặp một số lỗi thẻ ETC như xe gắn sai biển kiểm soát hoặc mệnh giá vé; xe bị khóa thẻ; tài khoản ETC chưa được kích hoạt; tài khoản hết tiền hoặc mới nạp tiền nhưng chậm đồng bộ với hệ thống tự động... trên tổng số 2.000 xe không đủ điều kiện lưu thông vào làn ETC.