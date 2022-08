80.000 khách qua sân bay Nội Bài ngày cao điểm 2/9

Lượng khách trung bình một ngày tại sân bay Nội Bài dịp 2/9 dự kiến cao hơn cùng kỳ năm 2019, nhưng thấp hơn giai đoạn cao điểm hè vừa qua.

Sân bay Nội Bài (Hà Nội) tính toán lượng khách bay nội địa dịp lễ Quốc khánh 2/9 sẽ tăng so với ngày thường khoảng 20%, dự kiến ngày cao nhất đạt 80.000 lượt khách/ngày.

Lưu lượng khách dự kiến cao hơn cùng kỳ trước dịch Covid-19. Đợt 2/9/2019, sản lượng bay nội địa ngày cao nhất chỉ đạt 50.000 lượt khách. Tuy nhiên nếu so với đợt cao điểm "kỷ lục" của dịp hè vừa qua, mức này vẫn thấp hơn khoảng 15%.

Sân bay Nội Bài sẽ tăng cường an ninh dịp nghỉ lễ 2/9. Ảnh: NIA.

Mặc dù không tăng cao như dịp nghỉ hè vừa rồi, các đơn vị trực thuộc sân bay đã sẵn sàng các phương án ứng phó sự cố. Để đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn cho dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 kéo dài 4 ngày, sân bay Nội Bài sẽ nâng mức kiểm soát an ninh lên cấp độ 1 (mức cao nhất là cấp độ 3).

Bên cạnh việc sử dụng máy quét, soi chiếu, lực lượng an ninh sân bay sẽ tăng cường kiểm tra trực quan ngẫu nhiên (mở ra để kiểm tra bên trong) với hành lý của hành khách bất kỳ.

Trong 4 ngày nghỉ lễ 2/9, sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến đón ít nhất 120.000 khách/ngày. Trường hợp nhu cầu đi lại tăng cao so với kế hoạch, sân bay lên phương án xả trạm thu phí tránh ùn ứ.

Trong số đó, có 95.000 khách nội địa và 25.000 khách quốc tế, tăng 12% so với lượng hành khách hiện tại. Lưu lượng khách đi tại ga quốc nội cao nhất vào ngày 1/9. Sân bay dự kiến khai thác 730 chuyến/ngày, tăng 6/% so với kế hoạch bay hiện tại.

Theo thông tin dự báo thời tiết, dịp nghỉ lễ 2/9, TP.HCM sẽ có nắng ráo vào ban ngày. Chiều tối đến đêm, mưa dông sẽ diễn ra trên diện rộng, một số nơi có mưa lớn.

Trang Accuweather dự báo ngày 1/9, mưa dông xuất hiện tại Hà Nội nhưng theo từng đợt, không kéo dài. Hà Nội được dự báo giảm mưa ngay từ ngày 2/9 nên thuận lợi cho người dân vui chơi. Thời tiết duy trì kiểu nhiều mây, khô ráo đến hết ngày 4/9.

Thông tin mưa dông có thể tác động đến hoạt động đi lại bằng đường hàng không, gây chậm, hủy chuyến. Trước đó, Cục Hàng không đã yêu cầu các hãng bay phải có phương án chuẩn bị máy bay dự phòng trong trường hợp máy bay về chậm với lý do thời tiết.