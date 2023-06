8 vụ chuyển nhượng vừa hoàn tất

Lionel Messi (PSG sang Inter Miami - tự do): Siêu sao người Argentina quyết định rời châu Âu sau 19 năm để tìm kiếm sự mới mẻ ở giải Nhà nghề Mỹ. Theo The Athletic, tại CLB do David Beckham sở hữu, Messi sẽ nhận hàng loạt đặc quyền về ăn chia bản quyền hình ảnh, thậm chí được tùy chọn mua lại một đội bóng MLS trong tương lai.