8 vai phụ nhận thù lao cao hơn diễn viên chính

Amy Adams trong Man of Steel (2013): Đầu thập niên 2010, Henry Cavill vẫn là cái tên mới mẻ tại kinh đô điện ảnh. Do đó, khi thủ vai chính trong Man of Steel - bom tấn điện ảnh có kinh phí sản xuất lên tới 225 triệu USD - anh chỉ được trả khoảng 300.000 USD . Còn Amy Adams, do đã có tên tuổi, nhận thù lao lên tới hàng triệu USD. Danh tiếng của Man of Steel, cũng như vai diễn trong nhiều dự án thành công khác, đã giúp Henry Cavill nâng mức thù lao lên triệu USD khi thủ vai Superman trong Batman v Superman: Dawn of Justice (2016) và Justice League (2017). Ảnh: Warner Bros.