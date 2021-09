8 tỷ phú không cho con thừa kế nhiều tài sản

Warren Buffett ( 100,8 tỷ USD ): CEO của Berkshire Hathaway từng tuyên bố ông muốn cho các con của mình “vừa đủ để chúng cảm thấy có thể làm bất cứ điều gì, nhưng không quá nhiều để chúng cảm thấy như không là gì cả”. Ông cũng thành lập sáng kiến The Giving Pledge cùng với Bill Gates. Buffet cam kết dành hơn 99% tài sản của mình cho tổ chức từ thiện, để lại tương đối ít cho các con. Tuy nhiên, mỗi người trong số họ có quỹ trị giá 2 tỷ USD do cha tài trợ, theo The Washington Post. Ảnh: Business Insider.