8 trường đại học khó trúng tuyển tại Mỹ

Thành lập năm 1754, Đại học Columbia là viện đại học nghiên cứu tư thục lâu đời nhất của tiểu bang New York, Mỹ. Hiện trường có hơn 5.500 sinh viên hệ đại học với mức chi phí học tập khoảng 74.000 USD /năm. Trong năm học 2018-2019, hơn 40.000 thí sinh nộp đơn vào trường nhưng chỉ có 5,9% trong số đó trúng tuyển. Ảnh: The New York Times.