8 trận đấu đáng nhớ giữa MU và Liverpool

MU và Liverpool cạnh tranh nhau quyết liệt ngôi vô địch trong mùa giải 2008/09 và trận đại chiến tại Old Trafford ở vòng 29 được xem là cơ hội vàng để "The Kop" tấn công vào ngai vàng của đối thủ. Không CĐV MU nào có thể tưởng tượng nổi kịch bản của trận này khi Cristiano Ronaldo đưa "Quỷ đỏ" vươn lên trên chấm phạt đền trước khi Fernando Torres, Steven Gerrard, Fabio Aurelio và Andrea Dossena lần lượt ghi bàn nhấn chìm MU ngay tại Old Trafford.