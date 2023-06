8 tiện ích hiếm có trên máy bay

Giường nằm ở khoang phổ thông: Năm 2011, Air New Zealand tiên phong đưa ra Skycouch, gồm ba ghế liền ở khoang phổ thông có thể biến đổi thành giường nằm. Lựa chọn này rẻ hơn các ghế ngồi ở hạng cao cấp, thường có không gian rộng rãi và đồ ăn tốt hơn, nhưng không thể nằm thẳng. Một số hãng khác cũng có loại ghế tương tự là Air New Zealand, Azul Brazilian Airlines, Air Austral, Vietnam Airlines, Lufthansa, All Nippon Airways và Air Astana. Ảnh: Escape.