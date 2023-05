8 thực phẩm nên ăn sau khi tập thể dục để hỗ trợ giảm cân

Sau khi tập thể dục 30 phút, bạn nên ăn các thực phẩm giàu protein như trứng, cá ngừ, phô mai, các loại hạt để bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể hồi phục.

Tập thể dục đem lại rất nhiều lợi ích sức khỏe. Ví dụ, tập kháng lực giúp bạn xây dựng cơ bắp và nâng cao sức bền, tập cardio thúc đẩy sức khỏe tim mạch, giãn cơ có thể giảm chấn thương, đồng thời tăng độ dẻo. Hơn nữa, tập luyện đẩy nhanh quá trình đốt cháy calo, giúp bạn giảm cân.

Eat This Not That cho biết lựa chọn loại thực phẩm phù hợp sau khi tập luyện cũng ảnh hưởng đến quá trình giảm cân của bạn. Ăn sau khi tập thể dục rất quan trọng vì việc này giúp cơ thể hồi phục năng lượng, hỗ trợ mô cơ bắp, bổ sung một số chất bị cạn kiệt trong lúc tập luyện như carbohydrate và chất điện giải.

Cho dù bạn ăn hay uống sau khi tập, bạn cần lưu ý một số điều sau đây:

Bữa ăn phải chứa protein để hỗ trợ các mô cơ hồi phục.

Bạn nên thêm carbohydrate để bổ sung glycogen bị hao trong quá trình tập.

Bạn cần bổ sung nước do cơ thể đã chảy nhiều mồ hôi.

Trứng

Trứng là nguồn cung cấp protein và nhiều chất dinh dưỡng thiết yếu khác nên nó là lựa chọn tuyệt vời cho món ăn nhẹ sau tập luyện. Protein trong trứng giúp phục hồi và xây dựng cơ bắp. Một quả trứng lớn cung cấp khoảng 80 calo và 6 gram protein, do đó, trứng giúp bạn no lâu. Điều này có thể hạn chế sự thèm ăn của bạn trong suốt cả ngày và giảm lượng calo bạn tiêu thụ, hỗ trợ giảm cân.

Trứng nấu với rau củ là bữa ăn nhẹ lý tưởng sau khi tập thể dục. Ảnh: Shutterstock.

Nếu bạn cần phải di chuyển, hãy gói một vài quả trứng luộc chín và ăn kèm với trái cây để có một bữa ăn nhẹ bổ sung dinh dưỡng toàn diện. Nếu bạn làm món trứng ở nhà, hãy làm món trứng tráng kèm rau để cơ thể có chất xơ.

Sinh tố protein

Sinh tố protein pha sẵn rất tuyệt vời vì nó cung cấp cả protein và carbs. Để đẩy nhanh quá trình giảm cân, bạn nên chọn bột protein có chứa whey protein.

Uống sinh tố protein là cách tiện lợi để bổ sung protein. Ảnh: Shutterstock.

Nghiên cứu trên Thư viện Y học Quốc gia (Mỹ) cho thấy sử dụng whey protein có thể giúp giảm cân và tăng cơ khi kết hợp với tập kháng lực. Ngoài ra, bạn cũng cần tránh các loại bột protein có đường vì lượng calo rỗng trong đường sẽ làm chậm quá trình giảm cân.

Cá ngừ đóng hộp

Cá ngừ đóng hộp hoặc đóng túi là nguồn cung cấp protein và chất béo omega-3 tuyệt vời. Protein trong cá ngừ hỗ trợ phục hồi cơ bắp và giúp bạn bữa ăn no bụng và ngon miệng hơn, chất béo không bão hòa cải thiện khả năng phục hồi của cơ bắp và giảm cảm giác đau nhức sau khi tập luyện.

Cá ngừ chứa protein và omega-3 giúp bạn phục hồi cơ bắp tốt hơn. Ảnh: Shutterstock.

Cơ thể ít đau nhức hơn sau khi tập luyện khuyến khích bạn tập thể dục nhanh hơn, giúp quá trình giảm cân diễn ra hiệu quả hơn. Bạn có thể trộn cá ngừ với bơ hoặc ăn cùng ngũ cốc nguyên hạt.

Bánh mì phết mứt bơ lạc

Sự kết hợp ngon miệng giữa chất béo lành mạnh, protein và carbs khiến bánh mì phết mứt bơ lạc trở thành món ăn hoàn hảo sau khi tập luyện. Nếu bạn không có bơ lạc, bạn có thể chọn bất kỳ loại bơ hạt nào vì chúng đều cung cấp protein và chất béo không bão hòa.

Bơ lạc và các loại bơ hạt khác đều chứa nhiều protein. Ảnh: Shutterstock.

Khi chọn bánh mì, hãy chọn loại ngũ cốc nguyên hạt để bổ sung một chút chất xơ và protein. Kết hợp chất xơ vào bữa ăn sẽ giúp bạn no lâu hơn.

Bạn có thể dùng trái cây nghiền thay cho mứt để giảm lượng đường nạp vào cơ thể.

Thịt cuốn phô mai

Sự kết hợp của 2 thực phẩm giàu protein này tạo ra một bữa ăn nhẹ ngon miệng mà vẫn hỗ trợ bạn giảm cân vì chúng chứa lượng calo khá thấp.

Thịt và phô mai tạo nên một món ăn ngon miệng và giàu protein. Ảnh: macroEd.

Nếu bạn muốn bữa ăn chứa đầy đủ chất dinh dưỡng hơn, hãy bọc thịt và phô mai trong bánh ngô làm từ ngũ cốc nguyên hạt ăn kèm với rau bina và mù tạt, đồng thời đừng quên thêm một phần quả mọng giàu chất xơ.

Hỗn hợp hạt và trái cây sấy khô

Mặc dù món ăn này chứa nhiều calo hơn so với nhiều thực phẩm khác trong danh sách này, hỗn hợp các loại hạt và trái cây khô cung cấp các chất dinh dưỡng quan trọng để phục hồi và giảm cân. Protein, chất xơ và chất béo lành mạnh hỗ trợ cơ thể bạn sau khi tập luyện và tăng cảm giác no.

Hạt và trái cây sấy khô luôn là món ăn chuyên gia khuyên người giảm cân dùng. Ảnh: Shutterstock.

Bạn nên chọn những hỗn hợp hạt không chứa kẹo. Ngoài ra, hãy sử dụng trái cây sấy khô không tẩm thêm đường. Nếu bạn không thể tìm thấy lựa chọn phù hợp ở các cửa hàng, bạn có thể tự trộn hỗn hợp bằng cách sử dụng các loại hạt và trái cây sấy khô không đường yêu thích của bạn.

Thanh protein

Tương tự thức sinh tố protein pha sẵn, thanh protein chứa đầy đủ các chất dinh dưỡng cần thiết cho quá trình phục hồi cơ thể sau khi tập thể dục.

Thanh protein giúp bạn bổ sung dinh dưỡng một cách nhanh chóng. Ảnh: Shutterstock.

Tuy nhiên, bạn khó có thể tìm được thanh protein phù hợp do thị trường bán rất nhiều sản phẩm. Bạn nên tìm sản phẩm có ít nhất 10 gram protein, 2 gram chất xơ và 0 gram đường bổ sung. Nếu thanh protein có chứa một số chất béo omega-3, nó còn hỗ trợ việc phục hồi cơ bắp và giảm cân tốt hơn.

Phô mai Cottage

Thực phẩm này cung cấp khoảng 25 gram protein/100 gram phô mai. Hàm lượng protein này giúp phục hồi cơ bắp và giúp bạn no lâu mà không tốn nhiều thời gian nấu nướng. Phô mai Cottage cũng chứa whey protein hỗ trợ giảm cân và natri để thay thế chất điện giải bị mất qua mồ hôi.

Khác với suy nghĩ của nhiều người, phô mai là món ăn chứa nhiều protein. Ảnh: Unsplash.

Bạn nên ăn trong vòng 30 phút sau khi kết thúc bài tập để kịp thời bổ sung dinh dưỡng giúp cơ thể phục hồi.