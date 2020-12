8 thực phẩm giúp tóc giảm gãy rụng

Ổi: Loại trái cây nhiệt đới này chứa nhiều vitamin C. Ổi có gấp đôi lượng vitamin C so với cam. Vitamin C là chất chống oxy hóa mạnh mẽ, tăng khả năng miễn dịch, ngăn ngừa tổn thương do gốc tự do gây ra. Dưỡng chất này còn góp phần bảo vệ tóc khỏi tình trạng gãy rụng, yếu ớt. Ảnh: Shape Magazine.