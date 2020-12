8 thực phẩm giúp dưỡng ẩm cho da

7. Trái cây có múi: Cây bút của Eat This cho rằng: "Trái cây có múi giúp cung cấp vitamin C, thúc đẩy sự hình thành collagen và làm chậm tác động của các gốc tự do giúp duy trì làn da săn chắc, trẻ trung. Bạn nên bổ sung cam, bưởi, chanh... vào thực đơn hàng ngày bởi những lợi ích tuyệt vời chúng mang lại. Ảnh: Thewholeu.