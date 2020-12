8 thực phẩm giúp cơ thể có mùi thơm tự nhiên

3. Nước: Một chuyên gia khác chia sẻ với Eat This: "Nước không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn giúp cơ thể thơm tho hơn". Mọi người nên ăn những thực phẩm có hàm lượng nước cao như trái cây và rau quả để giảm mùi cơ thể khó chịu. Ảnh: The times of Israel.