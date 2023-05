8 thói quen khiến bạn tăng cân

Ăn nhiều sushi, bỏ bữa, dùng thuốc giảm đau… là những thói quen có thể gây tăng cân nhưng nhiều người vẫn mắc phải.

Bỏ bữa, giấc ngủ thay đổi là những thói quen không tốt, có thể dẫn đến tăng cân. Ảnh: Shutterstock.

Giảm cân là quá trình khó khăn, đòi hỏi bạn phải có sự kiên trì nhất định. Những thói quen hàng ngày tưởng chừng như đơn giản nhưng rất có thể khiến bạn bị tăng cân.

Dưới đây là 9 thói quen có thể phá hoại ý định giảm cân của nhiều người, theo Eat This Not That.

Ăn nhiều sushi

Sushi được coi là món ăn thơm ngon, mang lại nhiều giá trị dinh dưỡng. Theo The Nutrition Twins, cặp chuyên gia dinh dưỡng, Lyssie Lakatos và Tammy Lakatos Shames, sushi thường ít gây no vì nó chứa ít chất xơ, protein, vitamin, khoáng chất. Từ đó, nó khiến bạn có xu hướng ăn nhiều hơn các thực phẩm nhiều calo để cảm thấy hài lòng.

Thành phần của sushi chứa nhiều thuỷ ngân có trong các loại cá như cá ngừ, cá thu, dẫn đến lượng thủy ngân cao trong cơ thể, gây viêm nhiễm. Tình trạng viêm nhiễm khiến cân nặng tăng nhanh, khó kiểm soát.

Quá thận trọng về thực phẩm đang ăn

Việc quá chú ý đến chế độ ăn uống sẽ vô tình khiến cơ thể bạn không nạp đủ lượng calo cần thiết.

The Nutrition Twins giải thích: “Nếu lượng calo không nạp đủ, cơ thể sẽ phản ứng lại bằng cách làm chậm quá trình trao đổi chất, đốt cháy ít calo hơn để thích ứng với tình trạng thâm hụt này. Nếu cân nặng tăng bất ngờ, bạn có thể đang đang gặp phải tình trạng trao đổi chất chậm lại”.

Sản phẩm có hương thơm chứa thành phần obesogens gây tăng cân nhanh chóng. Ảnh: Shutterstock.

Sử dụng các sản phẩm có hương thơm

Đây là một thói quen phổ biến khiến bạn dễ tăng cân, nhưng không phải ai cũng biết. Các loại kem dưỡng thể, sản phẩm chăm sóc tóc, thậm chí chất tẩy rửa đều có thể chứa thành phần phthalates - một loại hóa chất làm rối loạn nội tiết tố, tăng nguy cơ béo phì.

The Nutrition Twins cho biết: "Một số các hóa chất trong sản phẩm chăm sóc cơ thể dẫn đến tăng cân và được gọi là obesogens. Obesogens làm chậm sự trao đổi chất và có thể làm thay đổi chức năng tuyến giáp có vai trò chịu trách nhiệm của các phản ứng trao đổi chất trong cơ thể”.

Thay vì sử dụng các sản phẩm có hương thơm, bạn có thể mua các loại kem, bột giặt và sản phẩm tẩy rửa không có mùi thơm để đảm bảo sức khỏe, hạn chế tình trạng tăng cân.

Chất lượng giấc ngủ không tốt khiến cơ thể trở nên mệt mỏi, gây tăng cân. Ảnh: Shutterstock.

Thói quen ngủ thay đổi

Ngủ đủ giấc có thể giúp bạn đẩy nhanh quá trình giảm cân. Nếu thói quen ngủ bị thay đổi, chất lượng giấc ngủ sẽ đi xuống gây ảnh hưởng sức khoẻ.

Theo The Nutrition Twins, thiếu ngủ dẫn đến tình trạng mệt mỏi, hết năng lượng, khiến bạn có xu hướng ăn nhiều thực phẩm chứa đường và carbs tinh chế hơn, gây tăng cân.

Ngoài ra, nghiên cứu cho thấy việc giảm thời lượng giấc ngủ sâu (REM) hoặc thiếu ngủ hoàn toàn có thể cản trở sự phát triển của cơ bắp, gây tăng cân nhanh chóng.

Sử dụng thuốc giảm đau

Một số loại thuốc giảm đau có thể góp phần gây ra táo bón. The Nutrition Twins cho biết táo bón khiến bạn tăng cân nhanh chóng, bởi tất cả thực phẩm đã tiêu thụ trong vài ngày đều bị tích tụ lại và tính vào số cân.

Tuy nhiên, sau khi đi đại tiện, bạn có thể về lại số cân ban đầu.

Chất béo có chứa hàm lượng calo lớn, nếu ăn quá nhiều, bạn có thể bị tăng cân mất kiểm soát. Ảnh: Shutterstock.

Ăn quá nhiều chất béo lành mạnh

Theo tiến sĩ Lisa R. Young, chuyên gia tư vấn dinh dưỡng, phó giáo sư dinh dưỡng tại Đại học New York, tác giả của cuốn Finally Full, Finally Slim, thành viên của hội đồng chuyên gia y tế Eat This Not That, việc bổ sung chất béo lành mạnh mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Chất béo lành mạnh bao gồm chất béo không bão hòa đơn, không bão hòa đa giúp giảm viêm, tăng mức cholesterol và kiểm soát lượng đường trong máu.

Tuy nhiên, nếu ăn quá nhiều thực phẩm chứa chất béo sẽ gây phản tác dụng. Tiến sĩ Young giải thích: “Chất béo có chứa hàm lượng calo lớn hơn so với protein, carbohydrate, khiến bạn dễ tăng cân”.

Không bổ sung đủ protein

Việc kết hợp salad cùng với các loại thực phẩm giàu protein vào mỗi bữa ăn giúp giảm mỡ trong cơ thể, duy trì nguồn cung cấp cơ nạc, giúp bạn no lâu hơn.

Protein làm chậm quá trình tiêu hóa, giúp giữ lượng đường trong máu ổn định. Bằng cách ngăn chặn sự sụt giảm năng lượng, bộ não của chúng ta sẽ không có cảm giác thèm thức ăn nhanh.

Bỏ bữa

Một thói quen dẫn đến tăng cân nhanh chóng là bỏ bữa.Một người sẽ có xu hướng ăn ít hơn vào cuối ngày nếu họ ăn đủ chất vào các bữa trước đó.