8 thói quen ban đêm giúp bạn giảm cân hiệu quả

Lối sống lành mạnh, đúng cách vào ban đêm sẽ giúp bạn đạt kết quả giảm cân bất ngờ.

Chuyên gia đưa ra 8 thói quen vào ban đêm có thể hỗ trợ giảm cân. Ảnh: Shutterstock.

Một số thói quen không tốt vào ban đêm sẽ khiến bạn khó ngủ, thậm chí tăng cân. Phát triển thói quen ban đêm lành mạnh góp phần thúc đẩy quá trình giảm cân của bạn.

Tiến sĩ Mike Bohl, huấn luyện viên cá nhân và dinh dưỡng, thành viên hội đồng chuyên gia y tế của Eat This Not That, cho biết: “Nếu bạn đang hướng đến mục tiêu giảm cân, việc tuân thủ thói quen vào ban đêm là điều cần thiết".

Thói quen ban đêm được chia thành 2 nhóm, bao gồm thói quen ảnh hưởng đến cơ thể, thói quen giúp bạn ngủ ngon.

Khi ngủ đủ 7-9 giờ, bạn sẽ tràn đầy năng lượng, tham gia tích cực các hoạt động đốt cháy calo hiệu quả cho ngày hôm sau. Bạn có thể tập các bài tập giảm cân, đến phòng tập thể dục hoặc đi chạy bộ.

Tiến sĩ Bohl gợi ý 8 thói quen vào ban đêm giúp bạn giảm cân hiệu quả.

Hạn chế ăn đêm

Tiến sĩ Bohl nói: "Những người ăn muộn hơn vào ban đêm có xu hướng nạp nhiều thực phẩm giàu calo hơn. Do đó, tránh ăn trước khi đi ngủ là cách tốt để giảm lượng calo nạp vào".

Ăn đêm sẽ có thể khiến bạn tăng cân do lượng calo lớn nạp vào cơ thể. Ảnh: Shutterstock.

Ăn thực phẩm có chứa protein casein

Nếu muốn ăn nhẹ trước khi đi ngủ, bạn nên đảm bảo thực phẩm đó có chứa protein casein, chẳng hạn các sản phẩm từ sữa.

Tiến sĩ Bohl giải thích: "Cơ thể tiêu hóa protein casein chậm hơn so với các loại protein khác. Nhờ đó, bạn thấy no hơn, cơ thể có nhiều năng lượng hơn để phát triển cơ bắp".

Tập thể dục đúng giờ

Tập thể dục trước khi đi ngủ khiến bạn khó vào giấc hơn. Tiến sĩ Bohl chia sẻ sau khi tập luyện, cơ thể vẫn tiếp tục đốt cháy calo. Vì vậy, nếu tập thể dục đúng giờ (chẳng hạn vận động vào buổi chiều muộn hoặc đi bộ buổi tối), bạn sẽ tiếp tục đốt cháy thêm calo vào thời gian ngủ của mình.

Không uống rượu trước khi ngủ

Tiến sĩ Bohl giải thích: "Tránh xa rượu là cách tốt để giúp bạn giảm cân hiệu quả vì nó đi kèm với rất nhiều calo dư thừa. Bên cạnh đó, rượu cũng làm gián đoạn giấc ngủ, khiến bạn không cảm thấy thoải mái, uể oải vào hôm sau".

Để nhiệt độ phòng mát mẻ

Một số nghiên cứu cho thấy nhiệt độ có thể ảnh hưởng đến cách cơ thể xử lý chất béo. Việc ngủ trong phòng mát hơn giúp đốt cháy lượng calo nhiều hơn. Ngoài ra, nhiệt độ phòng mát mẻ sẽ giúp bạn đạt được giấc ngủ lý tưởng.

Theo khảo sát từ Tổ chức Giấc ngủ Quốc gia (Mỹ), ngủ trong môi trường mát mẻ giúp bạn ngủ ngon và sâu giấc hơn.

Tập thể dục quá gần giờ đi ngủ có thể khiến bạn khó vào giấc. Ảnh: Shutterstock.

Tránh ánh sáng xanh

Tiến sĩ Bohl giải thích: "Màn hình điện thoại, máy tính, tivi phát ra ánh sáng xanh làm rối loạn nhịp sinh học của bạn. Nếu sử dụng thiết bị điện tử gần giờ đi ngủ, bạn sẽ khó đi vào giấc ngủ hơn, mệt mỏi vào buổi sáng hôm sau".

Bạn không nên dành quá nhiều thời gian xem tivi, điện thoại trước khi đi ngủ nhằm đảm bảo sức khỏe.

Lịch trình ngủ cố định

Tương tự công việc, lịch trình đi ngủ, thức dậy của bạn cũng cần sự cố định, điều độ. Theo tiến sĩ Bohl, đi ngủ và thức dậy theo đúng lịch trình sẽ giúp quản lý nhịp sinh học, đảm bảo ngủ đủ giấc mỗi đêm.

Uống trà hoặc tắm

Trước khi đi ngủ, bạn hãy thưởng thức một ly trà ấm hoặc đi tắm. Thư giãn trước khi ngủ giúp bạn giảm bớt mọi căng thẳng, đầu óc thoải mái. Dù cho sở thích của bạn là nhâm nhi trà hoa cúc hay ngâm mình trong bồn tắm, chúng đều mang lại lợi ích cho giấc ngủ và hiệu quả giảm cân.

Tiến sĩ Bohl gợi ý: "Nếu cảm thấy khó ngủ, bạn có thể thử những hoạt động giúp thư giãn. Điều này giúp bạn bớt căng thẳng, chìm vào giấc ngủ dễ hơn".