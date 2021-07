8 thiết bị nên có trong căn bếp hiện đại

Sở hữu những thiết bị với tính năng ưu việt, người nội trợ có thể dễ dàng chuẩn bị bữa ăn hàng ngày và rút ngắn thời gian xử lý các công việc nhà bếp.

Các thiết bị nhà bếp thông minh ngày càng phổ biến và được ưa chuộng trong những năm gần đây. Bên cạnh tủ lạnh, lò vi sóng, máy ép trái cây... khá thông dụng trong mỗi gia đình, bạn có thể trang bị thêm cho căn bếp của mình những thiết bị tiện lợi dưới đây để giúp việc nấu nướng trở nên dễ dàng, tiết kiệm thời gian và công sức hơn.

Máy nấu chậm Sous Vide

Máy nấu chậm Sous Vide là thiết bị ưa chuộng của các đầu bếp chuyên nghiệp. Cách sử dụng máy khá đơn giản. Nguyên liệu được hút chân không trong túi nhựa đựng thực phẩm hoặc để trong túi zip kín khí và đặt vào nồi nước. Bạn cũng có thể sử dụng lọ thủy tinh thay thế nếu muốn chế biến những món dạng sệt như sốt, mứt. Khi hoạt động, máy sẽ truyền nhiệt đều và làm chín thức ăn.

Tùy từng loại thực phẩm, thời gian nấu sẽ khác, thường là 1-7 giờ, cũng có thể lên đến 24-48 giờ hoặc hơn. Tuy nhiên, đồ ăn nấu bằng phương pháp này không bị quá chín nhờ máy duy trì nhiệt độ ổn định. Nấu bằng thiết bị này, bạn có thể kiểm soát độ chín, chất dinh dưỡng và hương vị món ăn dễ dàng.

Nồi chiên không dầu

Khi xu hướng thiết bị nhà bếp giúp nấu ăn lành mạnh trở nên phổ biến, nồi chiên không dầu chính là "ngôi sao" tiêu biểu được nhiều người lựa chọn. Với thiết bị này, các món chiên ngập dầu thông thường trở nên lành mạnh hơn. Chỉ cần phết lớp dầu mỏng lên thực phẩm và cho vào nồi chiên, bạn sẽ có món ăn chín giòn hấp dẫn mà không hề ngấy dầu mỡ.

Bếp nướng ít khói

Trong khi bếp nướng bằng gas tạo ra lượng khói lớn thì bếp nướng điện lại thân thiện với môi trường hơn. Bếp điện tạo ra ít khói và giúp nướng thực phẩm chín đều, do đó thiết bị này cũng đảm bảo sức khỏe và an toàn hơn so với bếp gas. Bếp nướng điện rất phù hợp với những người sống trong căn hộ, chung cư, nơi không có sân thoáng để tổ chức tiệc nướng.

Nồi đa năng

Sở hữu tính năng như nồi áp suất, nồi nấu chậm, nồi cơm điện, nồi hấp, máy làm sữa chua, máy làm bánh, những người đam mê nấu nướng có thể chuẩn bị bữa ăn theo nhiều cách khác nhau với chỉ một chiếc nồi điện này. Nồi đa năng làm nóng thức ăn từ khắp bề mặt xung quanh với nhiệt từ hơi nước. Thiết bị này cũng được tích hợp chế độ hẹn giờ để nấu chín thực phẩm trong khoảng thời gian nhất định.

Máy hút chân không thực phẩm

Cách tốt nhất và nhanh chóng nhất để bảo quản thực phẩm là hút chân không. Công nghệ tiên tiến này làm chậm đáng kể quá trình biến chất của thực phẩm. Với một chiếc máy hút chân không tiện dụng trong nhà bếp, người nội trợ có thể bảo quản lượng lớn thực phẩm, giữ được độ tươi ngon lâu cũng như tiết kiệm không gian tủ lạnh. Máy hút chân không có nhiều kích cỡ và hình thức, bạn có thể lựa chọn loại máy rời hoặc gắn vào tủ bếp.

Cân điện tử nhà bếp

Cân thực phẩm thông minh rất tiện dụng cho những người ăn kiêng hoặc có nhu cầu dinh dưỡng cụ thể. Nếu là người có thói quen ăn uống lành mạnh, quan tâm đến các thành phần dinh dưỡng trong mỗi bữa ăn, cân thông minh là thứ cần có trong căn bếp của bạn. Không chỉ cân các nguyên liệu, một số mẫu còn có thể phân tích những chỉ số như calo, chất béo, carbohydrate và thông tin dinh dưỡng khác dựa trên thông tin từ người dùng.

Máy rửa bát

Việc trang bị một chiếc máy rửa bát không chỉ khiến khối lượng công việc dọn dẹp nhà bếp giảm đi một nửa mà bạn cũng không còn phải lo lắng tay dễ khô hoặc bị kích ứng bởi chất tẩy rửa. Xếp dụng cụ nấu nướng, dụng cụ nhà bếp và bát đĩa vào máy rửa bát, cho chất tẩy rửa và tất cả sẽ nhanh chóng sạch bóng. Hơn nữa, khi máy rửa bát hoạt động tối ưu, bạn cũng có thể tiết kiệm nước, dành thời gian để làm việc khác hoặc nghỉ ngơi.

Máy nghiền rác hữu cơ gia đình

Với những tính năng ưu việt, chiếc máy nghiền rác được ưa chuộng và trở thành người bạn thân thiện của người nội trợ ở nhiều nước phát triển. Máy được đặt bên dưới bồn rửa bát, có chức năng nghiền nát thực phẩm dư thừa thành những hạt li ti rồi thoát theo hệ thống dẫn nước. Người nội trợ chỉ cần thao tác đơn giản, bỏ rác thực phẩm vào máy và bật công tắc hoạt động, máy sẽ tự xử lý.