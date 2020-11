8 thí sinh tranh ngôi vô địch Rap Việt

RPT Gonzo (đội Binz): Gonzo đến từ đội Binz, vốn không được dự đoán sẽ vào chung kết. Nhưng khi các thí sinh mạnh khác của đội Binz như Hành Or, R.Tee đều bị loại, Gonzo bất ngờ trở thành gương mặt sáng. Trong vòng Bứt phá, anh rap bản Thầy Nam với câu “Không thầy đố mày làm nên”. Trên beat old school, RPT Gonzo nhập vài thầy giáo, ấn tượng với câu: “Không có thầy ta đố mày làm nên, nhưng trò ngoan thì không nên làm cho thầy phải đố”. Giám khảo JustaTee nhận xét: "Em chỉ cần mang đến đây một bản old school nhưng đã phá vỡ âm nhạc hiện đại trong đầu anh".