8 thanh niên phê ma túy trong nhà nghỉ ở Long An

Kiểm tra nhà nghỉ tại phường 4, TP Tân An (Long An), cảnh sát phát hiện 8 thanh niên đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy.

Chiều 9/7, Công an TP Tân An, tỉnh Long An, cho biết đơn vị này đang tạm giữ Đỗ Đoan Khang (24 tuổi, ngụ huyện Tân Thạnh) để điều tra về hành vi Tàng trữ và Sử dụng trái phép chất ma túy.

Khang bị bắt về hành vi Tàng trữ, Sử dụng trái phép chất ma túy. Ảnh: A.L.

22h30 ngày 6/7, Công an TP Tân An kiểm tra nhà nghỉ trên đường Lê Hữu Nghĩa (phường 4), bắt quả tang 8 thanh niên đang sử dụng trái phép chất ma túy.

Tại căn phòng của Khang thuê, cảnh sát phát hiện 9 gói nylon chứa tinh thể màu trắng được xác định là ma túy tổng hợp. Cảnh sát phát hiện thêm 1 khẩu súng ngắn cùng 5 viên đạn chì trong túi xách người này.

Tại cơ quan điều tra, Khang thừa nhận tàng trữ ma túy để bán cho người có nhu cầu. Khang mua khẩu súng ngắn trên trên mạng xã hội ngày 20/6 để đem theo phòng thân.