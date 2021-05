8 tài sản đắt đỏ mà Jeff Bezos vung tiền sở hữu, đầu tư

Trong thế giới đang số hóa với tốc độ nhanh chóng, tương lai của các tờ báo in trở nên tối tăm dần trong 20 năm qua. Thế nhưng, hiện thực đó không ngăn tỷ phú Bezos chi 250 triệu USD để mua lại tờ The Washington Post vào năm 2013 nhằm cứu nó khỏi sự tuyệt chủng. Cuộc giao dịch đã đưa ông trở thành chủ sở hữu một trong những tờ báo lâu đời nhất nước Mỹ, cùng loạt các chi nhánh và trang web liên quan, theo New York Post. Ảnh: Eric Baradat/AFP.