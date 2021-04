8 tác phẩm khẳng định chỗ đứng cho dòng sách fanfiction

1. Lincoln in the Bardo: Tác phẩm fanfiction nổi tiếng nhất trong vài năm trở lại đây phải kể tới Lincoln in the Bardo của Geogre Saunders. Cuốn sách từng vượt qua nhiều đối thủ nặng ký như 4321 của Paul Auster, Elmet của Fiona Mozley, Exit West của Mohsin Hamid, History of Wolves của Emily Fridlund và Autumn của Ali Smith để giành thắng giải Man Booker vào năm 2017. Cũng trong năm đó, Lincoln in the Bardo lọt vào top 10 cuốn sách nổi bật nhất do Amazon bình chọn. Ảnh: Man Booker.