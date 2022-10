8 tác dụng của bông cải xanh

2. Ảnh hưởng đến tuyến giáp: Bông cải xanh nằm trong thực phẩm có chứa goitrogen. Theo bà Molly Hembree - nhà nghiên cứu và phát triển của Hội đồng chuyên gia y tế của Eat This, Not That! - goitrogen là chất gây trở ngại cho việc tổng hợp hormone ở tuyến giáp, ngăn cản hấp thụ iốt. Bạn có thể làm giảm hiệu quả của chất này bằng việc đun nóng bông cải xanh. Chỉ cần có một chế độ ăn đúng cách và điều độ, bông cải xanh mang nhiều lợi ích cho sức khỏe của chúng ta. Ảnh: Shutterstock.