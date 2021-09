8 siêu xe mang tính biểu tượng trong phim

Những chiếc xe hơi đã trở thành ngôi sao điện ảnh đúng nghĩa, từ chiếc Batmobile mang tính biểu tượng đến Aston Martin của James Bond.

Bắt đầu từ những năm 1960, xe hơi bắt đầu được biết đến trên màn bạc. Phương tiện bốn bánh này không chỉ dừng lại ở mục đích chuyên chở mà các xe sang còn là cách để thể hiện địa vị chủ nhân trong sự hào nhoáng của Hollywood.

Kể từ đó, những chiếc xe hơi sưu tập đã trở thành ngã giao mà hai ngành công nghiệp khổng lồ gặp nhau: thị trường xe sang và thị trường mua bán vật phẩm trong phim, thu về hàng triệu USD trên các sàn đấu giá khắp thế giới. Giá trị của một chiếc xe tỷ lệ thuận với độ thành công của một bộ phim, nên nếu tác phẩm đó thắng lớn thì có thể chiếc xe trong phim sẽ được định giá lên mây.

Lotus Esprit S1 (The Spy Who Loved Me)

Câu chuyện đằng sau chiếc xe này cũng đặc biệt như chính thiết kế kỳ lạ của nó vậy.

Năm 1989, một cặp vợ chồng được cho là đã trả 100 USD trong một cuộc đấu giá “mù” (sàn đấu giá cho những sản phẩm chưa được giám định, thường người mua và người bán đều không chắc về giá trị của chúng).

Thứ họ nhận lại là một chiếc xe thể thao Lotus Esprit đời 1976 được sửa để quay cho bộ phim James Bond năm 1977 The Spy Who Loved Me. Đây là chiếc xe duy nhất từng quay cảnh dưới nước trong một phim 007.

Thú vị hơn, cả hai vợ chồng đều chưa từng xem James Bond và người chồng đã cố gắng cải tạo lại chiếc xe để lái đi làm. Chỉ đến khi có người nói với họ rằng họ đang sở hữu chiếc xe từng xuất hiện trong James Bond, họ mới biết mình vừa mua được cả một gia tài với giá 100 USD .

Năm 2013, chiếc xe được tỉ phú Elon Musk mua lại với giá 997.000 USD .

Ford Mustang (Gone in 60 Seconds)

Chiếc xe có biệt danh Eleanor được bán đấu giá 1 triệu USD sau khi bộ phim ra mắt.

Trong bản reboot năm 2000 của bộ phim Gone in 60 Seconds năm 1974, chiếc Shelby Mustang GT500 năm 1967 đủ khiến mọi tín đồ mê xe trong rạp phải xuýt xoa.

Màn kết thúc của bộ phim đậm chất hành động năm 1967 được đánh dấu bằng cảnh Nicholas Cage lái xe chiếc Eleanor Mustang điệu nghệ. Nó không phải là một chiếc xe nguyên bản mà là một trong 11 bản sao được đặc biệt “độ” riêng cho bộ phim.

Theo báo cáo chỉ có 3 trong số 11 phiên bản thực sự được lái trên phim và khi một trong ba chiếc xe hiếm có ấy xuất hiện trên sàn đấu giá, cuộc trả giá ngã ngũ rất nhanh với cột mốc 1 triệu USD .

Batmobile (Batman)

Năm 1966 đánh dấu lần đầu tiên nhân vật truyện tranh được yêu thích Batman đến với khán giả màn ảnh rộng qua series của đài ABC.

Huyền thoại xe hơi Hollywood George Barris đã chế tạo chiếc Batmobile này với kinh phí chỉ 15.000 USD . Đây cũng là lần đầu tiên xế xịn của Batman được gọi tên chính thức là Batmobile trên màn ảnh.

Chiếc xe chứa các vũ khí của Người Dơi như Batphone hay bình phun dầu. Thêm vào đó, chủ sở hữu còn có thể lái nó ra đường nếu họ muốn khoe với thiên hạ. Năm 2013, một nhà sưu tầm đã mua chiếc xe với giá 4,6 triệu USD .

Aston Martin DB5 (Goldfinger)

Siêu xe thể thao Aston Martin đã trở thành một phần lịch sử điện ảnh gắn liền với thương hiệu 007. Goldfinger (1964) là bộ phim đã khởi đầu cho mối quan hệ đó.

Có hai chiếc Aston Martin DB5 đã được sử dụng trong quá trình sản xuất bộ phim.

Một trong hai chiếc chính là chiếc siêu xe cổ dòng DB5 đầu tiên từng được chế tạo. Năm 1997, một chiếc DB5 đã bị đánh cắp tại sân bay Florida khiến giá của phiên bản này tiếp tục vọt lên trên trời. Vào năm 2010, một nhà sưu tầm đã không ngần ngại vung gần 5 triệu USD để sở hữu ngay chiếc siêu xe cổ.

Ferrari 375 MM Berlinetta 1954 (La Fortuna di Essere Donna)

Chiếc xe huyền thoại đậu trước khách sạn Grand Hotel Villa Serbelloni, Italy. Một mẫu Ferrari 375 MM Berlinetta được đạo diễn Roberto Rossellini dành tặng cho vợ là nàng thơ Ingrid Bergman.

Gắn liền với bộ phim Lucky To Be a Woman (La fortuna di essere donna) ra mắt vào năm 1956 với minh tinh Sophia Loren, chiếc Ferrari 375 MM Berlinetta được định giá cao kỷ lục vì chỉ có 7 chiếc được sản xuất mà thôi.

Chính công ty sản xuất ô tô hạng sang lẫy lừng Pininfarina của Italy đã thiết kế ra mẫu xe thanh lịch và sang trọng sống mãi với lịch sử điện ảnh.

Ferrari 250 GT LWB Berlinetta 1956 (The Love Bug)

The Love Bug phát hành năm 1968 là một bộ phim hài của Mỹ về chủ đề xe hơi, kể về cuộc phiêu lưu của Herbie - một chiếc Volkswagen Beetle. Tác phẩm thành công lớn về mặt thương mại và là bộ phim có doanh thu cao thứ hai trong năm 1969. Không khó để đoán được nhu cầu về mẫu xe "Volkswagen con bọ" trong phim tăng chóng mặt sau đó.

Tuy nhiên không phải Herbie mà là mẫu Ferrari 250 GT trong phim mới được trả giá cao hơn. Ferrari 250 GT LWB Berlinetta là một chiếc xe hiếm, chỉ có 77 chiếc được sản xuất trong 4 năm.

Chiếc xe còn có biệt danh là “Tour de France” vì nó đã giành chiến thắng trong giải đua xe thể thao nổi tiếng Tour de France bốn năm liên tiếp. Chỉ có 9 chiếc được chế tạo cho bộ phim, và một trong số đó được trả giá 6,71 triệu USD .

Shelby Cobra Daytona Coupe (Red Line 7000)

Chiếc coupe tuyệt đẹp này từng được lái bởi siêu sao Steve McQueen.

Shelby Cobra Daytona Coupe khiến khán giả màn ảnh phải trầm trồ khi ra mắt vào năm 1965 trong bộ phim Red Line 7000 (1965). Tác phẩm thể thao hành động đánh dấu lần đầu tiên James Caan vào vai chính, xoay quanh lối sống phức tạp của những tay đua xe trẻ tuổi.

Chiếc xe được bán vào năm 2009 trong một cuộc đấu giá ở Monterey với giá không tưởng là 7,69 triệu USD – số tiền cao hơn nhiều so với kinh phí 1,35 triệu USD của bộ phim. Vào thời điểm đó, chiếc xe đã phá kỷ lục là siêu xe Mỹ có giá cao nhất.

1968 Ford Gulf GT40 (Le Mans)

Chiếc xe đua GT40 Gulf/Mirage Lightweight không chỉ hiếm mà còn là chiếc xe duy nhất của Mỹ từng đánh bại Ferrari trong các cuộc đua xe.

Đây cũng là một trong những chiếc xe Mỹ đắt nhất từng được bán, nằm top các chiếc xe trong phim đắt nhất từng được bán trong một cuộc đấu giá.

Chiếc Gulf GT40 đã được bán với giá 11 triệu USD vào năm 2012. Các chuyên gia coi đây là giá hời nếu xét đến ý nghĩa lịch sử của chiếc xe. Chiếc Ford này là chiếc đầu tiên trong số ba chiếc GT40 hạng nhẹ được chế tạo riêng cho các cuộc đua với phần thân xe sợi carbon; tuy nhiên, nó là một trong hai chiếc duy nhất còn lại.

Đây là chiếc từng xuất hiện trong bộ phim đua xe Le Mans năm 1971 nổi tiếng với sự tham gia của Steve McQueen.