8 rapper vào chung kết Rap Việt mùa hai

Trước phần thể hiện của Kellie, JustaTee gọi cô là viên ngọc quý, trong khi Karik khen ngợi nữ rapper có tiềm năng "đánh chiếm" thị trường âm nhạc. Nhưng so sánh với 7 cái tên còn lại của vòng chung kết, thành viên đội Binz không có nhiều ưu thế để giành chức vô địch. Cô gái 18 tuổi được đánh giá là quá "non" cả về thời gian theo đuổi và kỹ năng rap so với các "quái vật" như Blacka, Seachains, B-Wine.