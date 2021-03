8 phút giải cứu nữ sinh đu lan can ở TP.HCM

Tiếp cận cô bé đu bám ở lan can tầng 3, ông Khoa (bảo vệ trường THCS Minh Đức) bình tĩnh nói chuyện, trấn an rồi kéo em vào bên trong an toàn.

Bảo vệ trường kể phút cứu nữ sinh lớp 6 đu lan can tầng 3 "Tôi dùng tay nâng em học sinh lên và được phụ huynh từ phía sau hỗ trợ kéo vào trong", ông Khoa, bảo vệ trường THCS Minh Đức, kể.

Trò chuyện với Zing sau khi cứu được nữ sinh lớp 6 đu bám ở lan can tầng 3 trường THCS Minh Đức (số 75 Nguyễn Thái Học, quận 1, TP.HCM), ông Khoa (bảo vệ trường) vẫn còn run. Nhiều cảm xúc lẫn lộn nên tối 2/3, người đàn ông quên cả bữa cơm. Phút sinh tử "Trước thời điểm phát hiện cháu trèo ra khỏi lan can của tòa nhà, tôi thấy cháu đi lung tung trong trường nên còn gọi lại và nhắc đứng cạnh mình để đợi phụ huynh tới đón", ông Khoa nhớ lại. Tuy nhiên, chỉ vài phút sau khi ông giải quyết công việc với phụ huynh và các học sinh khác thì cháu bé lại bỏ đi. Theo ông, nữ sinh trèo ra khỏi lan can tầng 3 vào khoảng 18h30 ngày 2/3. Thời điểm này, trường đã tan học. Ông Khoa, người giải cứu nữ sinh đu lan can ở trường THCS Minh Đức (TP.HCM). Ảnh: Quang Anh. Ông Khoa nói trước đó đã thấy nữ sinh có biểu hiện bất thường. Nghi có chuyện chẳng lành, ông cầm đèn pin đi khắp khuôn viên trường để tìm. Đang kiểm tra các phòng vệ sinh ở lầu 1, nhân viên bảo vệ này nghe tiếng phụ huynh thất thanh: "Có học sinh trèo qua lan can tầng 3 kìa!". Ông Khoa cùng một số phụ huynh lập tức chạy lên nơi nữ sinh đang đu bám. Phía dưới, người dân chuẩn bị vật dụng sẵn sàng đỡ bé gái. "Khi lên đến nơi, sợ cháu hoảng loạn nên tôi từ từ tiếp cận. Lúc này, một tay cô bé bám vào lan can tòa nhà, tay còn lại đang cầm điện thoại", ông Khoa nói và cho biết vị trí nữ sinh đứng rất hẹp, chỉ vừa nửa bàn chân. Chỉ cần cô bé giật mình, chuyện xấu có thể xảy ra. Nữ sinh đu ở lan can tầng 3 trường THCS Minh Đức, Ảnh: Lê Minh Tiến. "Con có chuyện gì hãy nói cho chú hoặc cha mẹ, ông bà, con làm như vậy là không nên. Giờ đưa tay đây, chú sẽ kéo con lên", ông Khoa nhẹ nhàng trấn an khi tiếp cận nữ sinh. Chỉ một vài khoảnh khắc đắn đo của cô bé nhưng đối với ông Khoa, đó là khoảng thời gian rất dài. Ông kiên nhẫn chờ bé gái thật sự bình tĩnh mới nhoài người để nắm lấy tay em. Nữ sinh hợp tác và cuộc giải cứu diễn ra suôn sẻ. "Kéo được cháu bé vào trong, kiểm tra trên người cháu không thấy thương tích nào tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Toàn bộ diễn biến từ lúc phát hiện đến lúc cứu được cháu chỉ khoảng 8 phút", ông Khoa nói. Tinh thần nữ sinh ổn định trở lại Đại diện trường THCS Minh Đức cho biết vụ việc xảy ra bên trong khuôn viên của trường. Nữ học sinh lớp 6 trèo qua lan can có biểu hiện bất ổn về tâm lý. May mắn là sau sự việc, em không gặp chấn thương. "Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết em buồn chuyện gia đình. Sau khi được bảo vệ ngăn cản, em đã ổn định lại tinh thần và được người thân đưa về nhà", đại diện nhà trường chia sẻ. Vụ việc xảy ra tại trường THCS Minh Đức. Ảnh: An Huy. Phía nhà trường cũng cho biết đang phối hợp với lực lượng chức năng cùng gia đình nữ sinh để tìm hiểu nguyên nhân dẫn tới sự việc, sau đó có những giải pháp hỗ trợ cụ thể giúp cháu trong giai đoạn này. Bà Nguyễn Võ Uyên Linh, Chủ tịch UBND phường Cầu Ông Lãnh (quận 1), cho biết tâm lý nữ sinh đã ổn định sau khi được cứu. Lãnh đạo phường đã yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp tục theo dõi vụ việc. Trước đó, tối 2/3, một đoạn clip dài hơn một phút lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh một nữ học sinh đu bám ở lan can tầng 3 trường THCS Minh Đức, số 75 Nguyễn Thái Học, phường Cầu Ông Lãnh, quận 1. Trong lúc nữ sinh gần rơi xuống đất, một người đàn ông kịp thời cầm tay kéo em này vào bên trong. Nhà trường lên tiếng vụ nữ sinh đu lan can tầng 3 ở TP.HCM "Em học sinh buồn chuyện gia đình nên có hành động dại dột. Sau khi được bảo vệ ngăn cản, em đã ổn định lại tinh thần và được người thân đưa về nhà", đại diện nhà trường nói.