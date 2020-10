8 phim hậu truyện có chất lượng tốt hơn phần trước dù giảm ngân sách

Star Wars: Revenge of The Sith (2005): Bộ ba tiền truyện của Star Wars bị nhiều fan của thương hiệu đánh giá là tệ hại. Tiêu tốn đến 115 triệu USD mỗi phim, lần lượt The Phantom Menace (1999) và Attack of the Clones (2002) bị cả các nhà phê bình lẫn khán giả chê bai bởi cách xây dựng nhân vật, diễn xuất và những màn đối thoại thảm họa. May mắn là Revenge of The Sith đã vớt vát phần nào niềm tin của người hâm mộ. Trừ việc Anakin (Hayden Christensen) đổi phe quá nhanh, phim mang đến cái kết trọn vẹn cùng những cảnh chiến đấu hoành tráng với kinh phí sản xuất 110 triệu USD .