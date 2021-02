8 ông hoàng phòng vé tỷ NDT của điện ảnh Hoa ngữ

Sự nghiệp của Thẩm Đằng bắt đầu thăng hoa nhờ thành công lớn của phim hài Goodbye Mr.Loser (2015). Đây cũng là tác phẩm mở hàng cho thành tích phòng vé đại thắng của nam diễn viên với 1,44 tỷ NDT. Những năm tiếp theo, tài tử gặt hái thành công vang dội khi loạt phim anh đóng lần lượt mang về doanh thu “khủng” gồm Never Say Die (2017, 2,2 tỷ NDT), Hello Mr. Billionaire (2018, 2,55 tỷ NDT), Crazy Alien (2019, 2,1 tỷ NDT) và Pegasus (2019, 1,7 tỷ NDT).