8 người trẻ tiết lộ thu nhập từ công việc đầu tiên và hiện tại

“Tôi từng chạy bàn với mức lương 15.000 đồng/giờ”.

“Năm 17 tuổi, lần đầu tôi hiểu cảm giác hạnh phúc khi tự kiếm tiền nhờ đi nhảy múa minh họa cho các đám cưới".

Khi được hỏi về khoản tiền tự kiếm được đầu đời, nhiều bạn trẻ cho biết đó chỉ là con số rất nhỏ. Tuy nhiên, đó vẫn là trải nghiệm khó quên, đánh dấu bước đầu tiên để trưởng thành.

Vài năm sau, thu nhập hàng tháng của họ đã cao gấp nhiều lần.

Trong cuộc trò chuyện với Zing Lifestyle, 8 bạn trẻ chia sẻ sự khác biệt giữa khoản thu nhập đầu đời và hiện tại, từ đó thấy được nỗ lực và sự phát triển của từng cá nhân.

Công việc đầu tiên

Múa minh họa tiệc cưới - 2 triệu đồng/tháng

Năm 17 tuổi, tôi kiếm được khoản thù lao đầu đời từ việc múa minh họa tại các nhà hàng tiệc cưới.

Ngoài giờ học, tôi tham gia tập luyện trong đội biểu diễn của nhóm tổ chức sự kiện ở quê nhà. Mỗi show diễn cho đám cưới, bao gồm 2 tiết mục múa kiêm làm lễ tân chào khách, chúng tôi kiếm được 150.000 đồng/người. Mỗi tháng, thu nhập của tôi khoảng 2 triệu đồng.

Hiện tại, tôi là nhân viên phân tích số liệu cho một hãng mỹ phẩm với tiền lương 15 triệu đồng/tháng. Thực tế, đây là con số không quá cao so với mức sống tại TP.HCM.

Tuy nhiên, tôi vẫn cố gắng cân đối thu-chi để duy trì chất lượng đời sống. Tháng nào không mua sắm, không có kế hoạch du lịch, tôi gửi vào ngân hàng khoảng 3 triệu đồng để duy trì kỷ luật tích lũy.

Công việc đầu tiên

Giáo vụ tại trung tâm Anh ngữ - 4 triệu đồng/tháng

Tôi bắt đầu có thu nhập từ năm 2 đại học bằng công việc part-time. Sau 1,5 năm gắn bó, công việc thu xếp sổ sách, lịch dạy tiếp đón học viên cho tôi khá nhiều kinh nghiệm xử lý giấy tờ và ứng xử.

Thực tế, dù tự hào vì đã tự kiếm ra tiền, tôi hiểu đồng lương này chỉ đủ cho các khoản tiêu vặt. Mọi chuyện cũng dần trở nên khó khăn hơn khi tôi, mẹ và em gái chuyển ra ngoài sống vào năm 2015.

Để cáng đáng việc gia đình, tôi quyết định tìm kiếm công việc ổn định hơn, là nhân viên kinh doanh cho công ty bất động sản.

Tới nay, mức thu nhập của tôi đạt ngưỡng 30-32 triệu/tháng, tức cao gấp 8 lần khoản tiền đầu tiên kiếm được. Những đợt cao điểm và siêng “cày cuốc”, tôi dễ dàng nâng nguồn thu lên mức 38-42 triệu đồng/tháng.

Công việc đầu tiên

Nhân viên phục vụ - 15.000 đồng/giờ

Khi lên TP.HCM học đại học, tôi muốn tìm thêm công việc để đỡ đần chi phí sinh hoạt cho cha mẹ. Làm thêm cho một quán cà phê đông khách gần trường là lựa chọn phù hợp nhất ở thời điểm đó.

Mỗi giờ làm việc, tôi nhận 15.000 đồng. Một tuần, tôi cố làm khoảng 4 ngày, mỗi ngày 8 tiếng.

25 tuổi, thu nhập một tháng của tôi có khi đã chạm đến con số hơn 100 triệu đồng với vị trí chuyên viên tư vấn bán hàng. Với mỗi chiếc ôtô được xuất kho, chúng tôi được chiết khấu phần trăm theo quy định hiện hành của doanh nghiệp.

Do đó, nguồn thu của tôi phụ thuộc hoàn toàn vào hoa hồng. Đợt nào bán được hơn 2 chiếc xe, tôi yên tâm khoản tiền nhận được có thể giúp mình sống tốt trong vài tháng tiếp theo.

Năm 2021, 2022, tôi đầu tư “lướt sóng" bất động sản. May mắn, tệp khách mua xe mà tôi tư vấn cũng có hứng thú đầu tư đất nền, nhờ đó, tôi cũng kiếm được số tiền không ít từ công việc tay trái này.

Công việc đầu tiên

Nhân viên phục vụ quán cà phê - 2 triệu đồng/tháng

Sau khi thi đại học vào năm 2018, tôi quyết định tự kiếm tiền bằng công việc bưng bê cho quán cà phê yêu thích.

Nhờ đó, tôi được trải nghiệm nhiều lần đầu tiên: dọn nhà vệ sinh, đứng phục vụ suốt nhiều giờ đồng hồ, nhún nhường, nhã nhặn khi khách không hài lòng…

Chỉ làm part-time với thù lao 17.000 đồng/giờ, mỗi tháng tôi nhận khoảng 2 triệu đồng tiền công. Dù con số này chẳng đáng là bao, tôi vui vẻ vì đã mạnh dạn thoát mác “con gái cưng”.

Sau khi hoàn thành chương trình học tại Đài Loan, tôi trở thành thực tập sinh cho một công ty thúc đẩy đầu tư liên quốc gia. Sau nửa năm gắn bó, mức thu nhập của tôi đang ở mức 19 triệu đồng/tháng.

Hiện, tôi khá hài lòng với số tiền tự làm ra và tự tin trang trải các khoản sinh hoạt phí. Trong thời gian tới, tôi dự định nâng cấp trình độ ngoại ngữ, cải thiện chuyên môn để có vị trí tốt hơn.

Công việc đầu tiên

Nhân viên bán hàng - 3 triệu đồng/tháng

Năm 18 tuổi, tôi có công việc đầu tiên khi làm nhân viên bán hàng cho một shop thời trang nữ. Mục đích quan trọng nhất là để trải nghiệm và kiếm thêm thu nhập.

Công việc mỗi ngày tương đối nhẹ nhàng, bao gồm xếp quần áo, trưng bày, dọn dẹp cửa hàng, nhập kho, đóng gói…

Gắn bó từ vị trí bán hàng lên quản lý ca, thu nhập tôi cũng có phần nhỉnh hơn. Tuy nhiên, tôi phải dừng lại công việc yêu thích để theo đuổi chuyên ngành học.

Hiện tại, tôi đang làm vị trí cố vấn pháp lý cho một công ty tại Việt Nam với mức lương 16 triệu/tháng. Nhìn chung, ngành của tôi cũng tương đối đặc thù, độ cạnh tranh cao và cần nhiều thời gian xây dựng tên tuổi mới mong muốn có được thu nhập tốt hơn.

Dù khá muốn kinh doanh một cửa hàng thời trang riêng nhờ những kinh nghiệm 3 năm đi làm thêm, tôi vẫn chưa để đủ số vốn cần có. Hiện tại, một tháng tôi tiết kiệm được khoảng 5 triệu đồng, và gửi vào các ví điện tử để có thể dễ dàng rút ra sử dụng, thay vì gửi cố định tại ngân hàng.

Công việc đầu tiên

Biên tập sách - 6 triệu đồng

Khoản tiền đầu tiên tôi kiếm được là từ công việc biên tập sách. Với 2 tác phẩm 300 trang, tôi nhận về 6 triệu đồng tiền công.

Không thể theo đuổi bất kỳ việc làm part-time nào vì lịch học chuyên ngành dày đặc, đây có thể được xem là một tự hào đáng kể của tôi ở thời điểm đó.

Dù số tiền khá khiêm tốn, nó vẫn giúp tôi trang trải phần nào sở thích và nhu cầu cá nhân thay vì phải nhờ ba mẹ hỗ trợ.

Ở thời điểm hiện tại, tôi khá tự hào khi trở thành giảng viên trẻ, có năng lực và thu nhập tốt. Kết quả này được đánh đổi bằng nhiều công sức, sức khỏe thể chất lẫn tinh thần. Tuy nhiên, mọi thứ đều xứng đáng.

Trong thời gian tới, tôi đã lên kế hoạch học tiến sĩ, nhận thỉnh giảng tại một số trường đại học khác để nâng cao trình độ và cải thiện nguồn thu. Bên cạnh đó, số tiền nhận về cũng được đầu tư vào một số kênh cũng như gửi tiết kiệm để tôi duy trì thu nhập thụ động.

Công việc đầu tiên

Thiết kế đồ hoạ Freelance - 500.000 đồng/tháng

18 tuổi, lần đầu tôi kiếm ra tiền nhờ thiết kế ấn phẩm đồ họa. Cơ hội đến khá bất ngờ dưới sự giới thiệu từ một đàn anh cùng khoa. Vì đây là sở thích, cũng liên quan đến chuyên ngành đại học nên tôi cố gắng duy trì trong suốt 4 năm tiếp theo. Nguồn thu này cho phép tôi trang trải sinh hoạt phí, phục vụ học tập.

Thời điểm đó, trung bình mỗi tháng tôi làm ra 1-1,5 triệu đồng, tùy theo mức độ chăm chỉ và lượng việc nhận về.

Như bao bạn trẻ khác, tôi thấy mình “người lớn” khi cầm trong tay khoản thù lao đầu đời. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để tôi xây dựng tệp khách hàng quen thuộc, mở ra cơ hội làm việc lý tưởng như hiện tại.

Suốt 5 năm qua, không ít lần tôi gặp áp lực kiếm tiền vì áp lực đồng trang lứa. Hơn nữa, gia đình không quá khá giả cũng là thôi thúc tôi liên tục tìm kiếm, mở rộng nguồn thu.

Hiện tại, số tiền thu về đã tạm khiến tôi hài lòng. Tuy nhiên, con số này cần được tăng lên khi mình chạm mốc 25 nhằm thực sự đảm bảo chất lượng cuộc sống. Để chuẩn bị cho hành trình sắp tới, tôi chủ động tham gia các khóa học kỹ năng, cũng như không ngừng học hỏi từ bậc tiền bối trong và ngoài công ty.

Công việc đầu tiên

PG sampling - 3 triệu đồng/tháng

Tôi bắt đầu kiếm tiền từ năm 18 tuổi với công việc phát sản phẩm mẫu thử cho khách hàng trong siêu thị tại TP.HCM. Vì tính cách hướng ngoại, tôi thích việc giao tiếp với nhiều người để mở rộng mối quan hệ.

Công việc khá chủ động, tôi chủ yếu chọn làm vào cuối tuần hoặc những ngày rảnh rỗi. Hết ca làm, tôi nhận 250.000-300.000 đồng. Trung bình mỗi tháng tôi có khoảng 3 triệu đồng.

Đây cũng là cơ duyên đưa tôi đến làm marketing cho một thương hiệu thực phẩm. Tuy nhiên, đến giữa năm 2022, tôi quyết định dừng hẳn công việc văn phòng để chuyển lên Đà Lạt sinh sống và làm việc.

Tôi tìm thuê lại một căn villa đang cho sang nhượng để kinh doanh với giá 25 triệu đồng/tháng. Từ đây, tôi cho khách thuê lại với giá 6 triệu đồng/ngày.

Như vậy, chỉ cần bán được 8 ngày cuối tuần, tôi đã có thể trả tiền thuê nhà, chi phí vận hành và có một khoản tiền dư dả.

Trung bình, sau khi đã trừ hết chi phí, tôi dư ra khoảng 20-30 triệu đồng/tháng. Cầm số tiền này, tôi thấy hạnh phúc gấp nhiều lần so với việc sáng phải dậy sớm, ngồi 8 tiếng ở công ty, cuối tháng nhận lương rồi lại tiếp tục chờ đợi.

Việc vận hành một homestay không hề dễ, đặc biệt với người chưa có kinh nghiệm như tôi. Tuy nhiên, do tính toán hợp lý, đến nay, tôi đã đủ vốn để có thể mở căn homestay thứ 2 tại thành phố hoa.

'Giải oan' cho Gen Z

Tác giả của cuốn sách "Gen Z, Explained: The Art of Living in a Digital Age" (tạm dịch: Giải mã Gen Z: Nghệ thuật sống trong kỷ nguyên số) tin rằng đây là thế hệ lạc quan, có suy nghĩ nghiêm túc dù là người đang đi học, đi làm hay đã có gia đình. Nhóm tác giả cũng bác bỏ tuyên bố rằng thế hệ Z đang trưởng thành quá chậm hoặc thiếu kỹ năng tư duy phản biện. Họ nhận thấy thế hệ này đang phải chịu quá nhiều phán xét tiêu cực.