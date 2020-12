8 người nổi tiếng có cha mẹ thuộc cộng đồng LGBT

Ca sĩ, diễn viên người Mỹ Mandy Moore là cái tên đình đám thập niên 2000 nhờ ca khúc Candy cùng nhiều vai diễn đáng nhớ trong các bộ phim The Princess Diaries (2001), A Walk to Remember (2002), Tangled (2010). Năm 2016, Mandy Moore lần đầu chia sẻ về gia đình mình trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Byrdie: "Cha mẹ tôi ly dị sau 30 năm kết hôn. Mẹ tôi đã bỏ chồng vì một người phụ nữ khác. Hai anh trai tôi đều là người đồng tính". Dù trưởng thành trong hoàn cảnh đặc biệt, giọng ca I Wanna Be With You bày tỏ sự ủng hộ quyết định của người thân. "Cha mẹ tôi luôn tôn trọng nhau. Họ đã nuôi dạy anh em tôi khôn lớn".