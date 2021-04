8 người mẫu ngoại cỡ được trả lương cao nhất thế giới

Theo The Washington Post, Candice Huffine bắt đầu theo đuổi nghề người mẫu sau khi được một khán giả đề nghị cô đến thăm các công ty ở New York, Mỹ. Cô tạo nên bước đột phá khi tham gia chiến dịch thương mại cho Lane Bryant vào năm 2000. Nữ người mẫu còn từng đóng vai chính trong một số chiến dịch thời trang toàn cầu của Levi's, Swarovski, Express và Anthropologie. Candice Huffine là nhân vật được nhắc đến nhiều tại Tuần lễ thời trang New York. Theo ước tính từ Vogue, mức thu nhập hàng năm của cô là 1 triệu USD . Ảnh: fashionmodel directory, telegra.