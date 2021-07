8 người mẫu chuyển giới nữ phá vỡ định kiến để nổi tiếng

8. Năm 2011, Andreja Pejić nổi tiếng bởi vẻ ngoài phi giới tính, làm người mẫu cho 2 dòng thời trang nam và nữ của Marc Jacobs, Jean Paul Gaultier. Đến năm 2013, Pejić công khai chuyển giới. Cô trở thành người mẫu chuyển giới đầu tiên tham gia chiến dịch của hãng mỹ phẩm Make Up For Ever. Năm 2019, Andreja Pejić được chọn làm gương mặt đại diện cho dòng nội y thuộc thương hiệu Bonds tại Australia. Ảnh: Fashionista.