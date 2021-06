8 người mẫu chuyển giới nổi tiếng bậc nhất

Hari Nef ra mắt tại Tuần lễ thời trang New York vào năm 2015, sau đó được công nhận là người mẫu chuyển giới đầu tiên ký hợp đồng với công ty IMG Models. Sau 6 năm, cô lấn sân sang diễn xuất, giành được vai diễn trong You, Acting for a Cause và Room 104. Hari Nef còn là nhà hoạt động nhân quyền, thường xuyên lên tiếng vì cộng đồng LGBTQ+.