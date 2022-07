Một nhóm tay súng đã tiến vào một buổi quay video ca nhạc và cưỡng hiếp 8 người mẫu tại thị trấn nhỏ của Nam Phi, cảnh sát cho biết ngày 29/7.

Lực lượng an ninh đã bắt giữ 3 trong số khoảng 20 nghi phạm cho đến nay sau vụ tấn công xảy ra hôm 28/7 ở ngoại ô Krugersdorp, một thị trấn nhỏ phía tây Johannesburg, Bộ trưởng An toàn và An ninh Nam Phi Bheki Cele cho biết, theo AFP.

Ông nói với các phóng viên rằng băng nhóm đã tấn công đoàn phim và các người mẫu tham diễn trong khi họ đang chuẩn bị thiết bị để ghi hình.

Ông Cele cho biết 8 phụ nữ bị cưỡng hiếp ở độ tuổi từ 18 đến 35, trong đó một nạn nhân đã bị 10 người cưỡng hiếp và một nạn nhân khác bị 8 người cưỡng hiếp.

8 người mẫu bị cưỡng hiếp khi đang quay MV ở Nam Phi. Ảnh: iStock.

Đàn ông trong đoàn bị lột trần và cướp đồ đạc cá nhân, ông Cele nói với các phóng viên bên lề một hội nghị của đảng cầm quyền ở Johannesburg.

"Có vẻ như họ là công dân nước ngoài”, ông tiết lộ và thông tin thêm rằng các nghi phạm dường như là những người khai thác mỏ trái phép trong nước.

Tổng thống Cyril Ramaphosa cũng nói tại hội nghị rằng ông đã ra lệnh cho bộ trưởng An toàn và An ninh làm việc để đảm bảo thủ phạm "bị bắt và bị xử lý".

Trung bình cứ 12 phút lại có một báo cáo về hiếp dâm tại Nam Phi.