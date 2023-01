8 ngôi nhà cho người thích ở một mình

Đảo Just Room Enough, New York, Mỹ: Hòn đảo nhỏ nhất thế giới có người sinh sống nằm ở vịnh Alexandria, New York, chỉ gồm một căn nhà và một cái cây. Đây là một trong số hơn 1.800 hòn đảo nằm trên sông St. Lawrence, ranh giới chia tách New York và Ontario. Ảnh: New York Post.