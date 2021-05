8 nam nữ 'bay' trong quán karaoke khi dịch Covid-19 bùng phát

Kiểm tra hành chính quán karaoke Duy Tùng (ở Bắc Giang), công an phát hiện 8 nam nữ sử dụng trái phép chất ma túy.

Rạng sáng 7/5, Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp với Công an huyện Sơn Động (tỉnh Bắc Giang) kiểm tra hành chính quán karaoke Duy Tùng tại xã Vĩnh An, huyện Sơn Động.

Nhóm khách hát sử dụng dịch vụ bất chấp lệnh cấm. Ảnh: Công an Bắc Giang.

Thời điểm này, tổ công tác phát hiện tại phòng hát ở tầng 1 có 8 khách bật nhạc âm lượng lớn, nghi sử dụng trái phép chất ma túy. Kết quả kiểm tra nhanh cho thấy cả 8 người dương tính với chất cấm.

Kiểm tra ôtô của những người này, công an thu giữ 12 viên nén nghi là ma túy tổng hợp.

Tổ công tác đã lập biên bản, yêu cầu ông Đào Duy Tùng (chủ quán, 38 tuổi, ở huyện Sơn Động) cùng 8 khách hát tới trụ sở để làm rõ vụ việc.

Tại Bắc Giang, các cơ sở kinh doanh karaoke, bar, vũ trường và game online được yêu cầu đóng cửa từ 12h ngày 3/5. Tỉnh này cũng yêu cầu công chức, người dân khi trở lại địa phương sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 phải khai báo y tế.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Bắc Giang yêu cầu người dân tạm thời dừng di chuyển đến các địa điểm trên địa bàn tỉnh Hà Nam và các vùng nguy cơ cao lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 trên toàn quốc.