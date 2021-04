8 nam nghệ sĩ có ngoại hình ấn tượng nhất Kpop

Rowoon (SF9): Nhiều khán giả Hàn Quốc và Việt Nam biết đến Rowoon qua các phim Extraordinary You, Don't Put on That Lipstick. Tuy nhiên, ngôi sao sinh năm 1996 xuất thân là ca sĩ thần tượng, đảm nhận vị trí center của nhóm SF9. Rowoon có chiều cao 1,92 m, kỹ năng ca hát và vũ đạo đều tốt vì được đào tạo 6 năm tại FnC Entertainment.