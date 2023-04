8 món quà hữu ích cho người chơi tennis

Không am hiểu tennis (quần vợt) khiến việc tặng quà cho bạn bè hay người thân đam mê môn thể thao này trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

Danh sách vật phẩm liên quan đến tennis đa dạng từ găng tay, túi đựng cho đến kính râm. Nếu không tinh ý, chúng ta dễ dàng phí tiền vào những sản phẩm kém chất lượng.

Dưới đây, Zing Lifestyle gợi ý những món quà thiết thực nhất dành tặng cho những người đam mê bộ môn quần vợt.

Túi đựng chuyên dụng

Đa số các tay vợt đều cần một chiếc túi chuyên dụng bền bỉ và thời trang. Sản phẩm này giúp việc đựng và bảo quản dụng cụ khi di chuyển thuận tiện và an toàn hơn.

Wilson, Babolat, Prince hay Dunlop là một số thương hiệu cung cấp dụng cụ tennis đáng tham khảo.

Bên cạnh đó, nếu đối phương yêu thích sự sang trọng và bắt mắt, chiếc túi đựng Suzanne Etui của Louis Vuitton là một lựa chọn tuyệt vời. Thiết kế này in hoạ tiết monogram trứ danh của thương hiệu cùng các chi tiết kim loại ánh vàng bắt mắt.

Mũ lưỡi trai

Không phải lúc nào việc tập luyện đánh bóng cũng sẽ diễn ra trong phòng tập. Theo đó, một chiếc mũ che nắng và thấm hút mồ hôi tốt sẽ giúp những buổi tập tennis thoải mái hơn nhiều.

Nếu khó chịu với kiểu mũ lưỡi trai ôm trọn đầu, chúng ta có thể xem xét kiểu dáng hở đầu. Phom dáng này phổ biến và không khó để tìm kiếm trên các cửa hàng vật lý và trang mua sắm điện tử.

Trong đó, Adidas, Nike hay Uniqlo là những thương hiệu cung cấp mũ thể thao chất lượng.

Vợt tennis

Vợt của thương hiệu Babolat được không ít tay vợt chuyên nghiệp lựa chọn. Vì vậy, chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm lựa chọn sản phẩm của hãng.

Chiếc Babolat Pure Drive thế hệ thứ 10 khá nổi bật và thích hợp cho người chơi tennis tầm trung. Ngoài tổ hợp màu xanh dương-đen sang trọng, cảm giác tay cầm chắc chắc và nhẹ nhàng sẽ giúp người dùng trải nghiệm đánh bóng tốt hơn.

Ngoài ra, Dunlop, Prince, Tecnifibre, Yonex, Head và Wilson là một số thương hiệu vợt tennis được đánh giá tốt những năm gần đây.

Kính thể thao

Những buổi thi đấu hay tập luyện ngoài trời sẽ khó tránh khỏi việc đứng dưới nắng suốt nhiều tiếng đồng hồ. Như vậy, kính thể thao sẽ là một sự đầu tư xứng đáng.

Kính Blue Tennis Specs của Tourna được khá nhiều người ưa chuộng. Sản phẩm có trọng lượng nhẹ và làm từ poly-carbonate chống va đập.

Kính còn giúp người chơi nhận diện bóng tennis dễ hơn cùng khả năng chống tia UV hiệu quả. Nếu không ưa thích kính Tourna, Nike, Tifosi hay Bolle là một số thương hiệu sản xuất kính thể thao chất lượng khác.

Tất chân

Đôi tất sọc với logo đặc trưng thương hiệu Lacoste này có thể mê hoặc bất kỳ tay vợt tennis nào đam mê thời trang. Chúng thoải mái cho đôi chân khi được làm từ chất liệu mềm mại và thoáng khí.

Bên cạnh đó, người dùng có đến hai lựa chọn màu sắc khác nhau là xanh sọc trắng và trắng sọc xanh. Dù là tập luyện hay thi đấu chuyên nghiệp, đôi tất Lacoste hoàn toàn có thể nâng tầm phong cách cho người đeo.

Băng cổ tay

Không khó để chúng ta nhận thấy những chiếc vòng trên cổ tay của những người chơi tennis. Chúng là băng cổ tay chủ yếu được dùng để lau mồ hôi trên trán cũng như tránh để mồ hôi rơi xuống lòng bàn tay gây ảnh hưởng đến những cú đánh bóng.

Ngoài khả năng thấm hút tốt, băng cổ tay Unisex Retro Comfort của thương hiệu Fila còn thu hút người dùng nhờ vào vẻ ngoài cổ điển màu sắc.

Bên cạnh đó, chiếc băng tay này còn được đính tên Fila - một thương hiệu nổi tiếng sản xuất quần áo và phụ kiện thể thao.

Máy massage thông minh

PowerDot 2.0 Duo của thương hiệu Theragun là thiết bị sử dụng xung điện (electrical muscle stimulation) giúp tăng cường phục hồi cơ bắp và giảm đau nhức hiệu quả.

Sản phẩm này nhỏ gọn, kết nối không dây và dễ mang theo người. Đặc biệt, người dùng dễ dàng cài đặt và điều chỉnh chiếc máy massage thông qua kết nối với ứng dụng điện thoại PowerDot kèm theo.

Máy bắn bóng tennis

Máy bắn bóng tennis là công cụ hữu ích cho người đam mê tennis bất kể trình độ nào.

Vì tự động bắn bóng ra phía trước, sản phẩm đặc biệt thích hợp với những ai thường xuyên tập luyện một mình hoặc không có nhiều thời gian đánh bóng cùng người khác.

Tennis Tutor Plus, Wilson Tutor Sports, Siboasi S4015 hay Spinshot-Pro là một số máy bắn bóng được nhiều người dùng đánh giá cao.

Trong trường hợp đối phương yêu thích thiết kế nhỏ gọn và dễ sử dụng, Lobster Sports Elite Liberty là một lựa chọn đáng xem xét. Chiếc máy này nặng khoảng 13 kg và có thể chứa tới 150 trái banh tennis. Bên cạnh đó, người dùng hoàn toàn có thể thay đổi tốc độ phát bóng trong khoảng 32-128 km/h.

Cảm xúc tiêu cực tuổi 20

The Inner Game of Tennis là tác phẩm nổi tiếng được viết bởi Gallwey - một huấn luyện viên tennis chuyên nghiệp ở miền nam California. Đây cũng là cuốn sách giúp Bill Gates thoát khỏi thói quen tự trách khi gặp thất bại và hình thành phong cách lãnh đạo của ông. "Đó là cuốn sách hay nhất về tennis mà tôi từng đọc, và những lời khuyên sâu sắc trong đó có thể áp dụng cho nhiều khía cạnh khác của cuộc sống", nhà sáng lập Microsoft viết.